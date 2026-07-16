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मैं कोई एंटी नेशनल नहीं, जो होना है होगा…; सोनम वांगचुक के समर्थन में पहली बार बोलीं सोनाक्षी सिन्हा

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Sonakshi Sinha on Sonam Wangchuk Hunger Strike:  सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो जारी कर उनका खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वह अब चुप नहीं रह सकतीं और सरकार से संवाद शुरू करने की अपील की। 

मैं कोई एंटी नेशनल नहीं, जो होना है होगा…; सोनम वांगचुक के समर्थन में पहली बार बोलीं सोनाक्षी सिन्हा

Sonakshi Sinha on Sonam Wangchuk Hunger Strike: 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत लगातार नाजुक हो रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी जारी की है, अगर ऐसा ही रहा तो उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देंगे। लगातार गिरते स्वास्थ्य पर देश के नेता-अभिनेता समेत अनेक लोग उन्हें भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए मना रहे हैं। इस बीच बॉलीबुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा- "बहुत सारे लोग चुप हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। अब जो होना है होगा, नौ प्रॉब्लम। लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती..." सोनाक्षी ने सरकार पर भी निशाना साधा। जानिए उन्होंने सोनम वांगचुक के समर्थन में क्या कुछ कहा...

ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो सही से नहीं चल रहा...

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए सोनाक्षी ने कहा- “आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सोनम वांगचुक के बारे में हम सब जानते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं। ये किसके लिए है- उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान दी। ये एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो सही से नहीं चल रहा है। आप जानते हैं, मैं जानती हूं, हम सब जानते हैं।”

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मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। अब जो होना है होगा, नौ प्रॉब्लम...

देश में लोगों की चुप्पी पर बात करते हुए कहा- "हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी देश के लिए, देश के बच्चों के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत सारे लोग चुप हैं। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। अब जो होना है होगा, नौ प्रॉब्लम। लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं देश के युवाओं को बधाई देना चाहती हूं कि इन लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। लेकिन कोई सुन क्यों नहीं रहा है।"

मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, तो मैं क्यों चुप रहूं?...

आगे कहा- “कोई डायलॉग नहीं हो रहा। कोई बात नहीं कर रहा। मतलब इनकी तरफ कोई मुड़कर देख भी नहीं रहा है। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं क्यों चुप रहूं? मैं भी तो इस देश की नागरिक हूं। मैं भी इस देश का भला चाहती हूं। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, तो मैं क्यों चुप रहूं? सोनम जी ने कहा- आप मुझसे मत कहिए कि मैं अपना उपवास तोड़ूं। आप लोग सरकार से कहिए कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इसको तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं।”

मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना उपवास तोड़ें...

आप सही हो सर, मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना उपवास तोड़ें। मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि यह कब पर्याप्त होगा? जब ये आदमी मर जाएंगे, तब आप उठेंगे? और वो किसकी जिम्मेदारी होगी। ये ठीक नहीं हो रहा है, जो हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें तो अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले या न खोले। जय हिंद।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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