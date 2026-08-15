भगवान का फोन आया था, दोनों को स्वर्ग भेज दिया; माता-पिता की हत्या करके बोला बेटा
पुलिस ने बताया कि रिश्तेदारों के घर पर आने के बाद ही उन्हें घटना की जानकारी हुई। उसने बताया कि अजीश को शनिवार को सबूत जुटाने के लिए जब घर लाया गया, तो वह अपनी मां के बारे में पूछने लगा। जैसे उसे कुछ पता ही ना हो।
केरल के इडुक्की में 29 वर्षीय युवक ने अपने माता-पिता की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, अजीश ने शुक्रवार रात करीब साढ़े 9 बजे एझुकुमवायल स्थित अपने घर में पिता एंटनी और मां वालसम्मा पर चाकू से कई हमले किए। इसके बाद उसने घायल माता-पिता का वीडियो बनाकर एक रिश्तेदार को भेज दिया। आरोपी को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि अजीश को शराब और नशे की लत थी और वह नशामुक्ति केंद्र में इलाज करा चुका था। नशामुक्ति केंद्र से लौटने के बाद वह अक्सर अपने माता-पिता से झगड़ा करता था। उसने बताया कि रिश्तेदार ने घटना की जानकारी पादरी और पड़ोसियों को दी। जब ये लोग घर में पहुंचे तो उन्हें वहां दंपति मृत मिले। पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए जाने के बाद अजीश ने पुलिस से कहा कि उसे भगवान का फोन आने के बाद उसने अपने माता-पिता को स्वर्ग भेज दिया है।
घर लौटा तो मां के बारे में पूछने लगा
पुलिस के मुताबिक, घटना के समय अजीश की बुजुर्ग दादी भी घर में थीं, लेकिन उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बुजुर्ग महिला बिस्तर पर रहती हैं और उन्हें सुनने व देखने में परेशानी है। पुलिस ने बताया कि रिश्तेदारों के घर पर आने के बाद ही उन्हें घटना की जानकारी हुई। उसने बताया कि अजीश को शनिवार को सबूत जुटाने के लिए जब घर लाया गया, तो वह अपनी मां के बारे में पूछने लगा। नेदुमकंडम पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अजीश को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
दूसरी ओर, केरल के कोच्चि में घरेलू हिंसा के मामले में एक महिला की ओर से पैरवी करने वाले वकील के 80 वर्षीय पिता पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित का बेटा घरेलू हिंसा मामले में आरोपी की पत्नी की पैरवी कर रहा था, जिससे वह नाराज था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार शाम को पुथुवीपीन के मुरिकुम्पदम इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि घायल बुजुर्ग की पहचान मोहनदास के रूप में हुई है। मोहनदास के बेटे और बहू दोनों पेशे से अधिवक्ता हैं। नजारक्कल पुलिस ने वेलू और वावाकुट्टी नामक दो लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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