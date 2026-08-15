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भगवान का फोन आया था, दोनों को स्वर्ग भेज दिया; माता-पिता की हत्या करके बोला बेटा

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस ने बताया कि रिश्तेदारों के घर पर आने के बाद ही उन्हें घटना की जानकारी हुई। उसने बताया कि अजीश को शनिवार को सबूत जुटाने के लिए जब घर लाया गया, तो वह अपनी मां के बारे में पूछने लगा। जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। 

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सांकेतिक तस्वीर।

केरल के इडुक्की में 29 वर्षीय युवक ने अपने माता-पिता की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, अजीश ने शुक्रवार रात करीब साढ़े 9 बजे एझुकुमवायल स्थित अपने घर में पिता एंटनी और मां वालसम्मा पर चाकू से कई हमले किए। इसके बाद उसने घायल माता-पिता का वीडियो बनाकर एक रिश्तेदार को भेज दिया। आरोपी को घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।

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पुलिस ने बताया कि अजीश को शराब और नशे की लत थी और वह नशामुक्ति केंद्र में इलाज करा चुका था। नशामुक्ति केंद्र से लौटने के बाद वह अक्सर अपने माता-पिता से झगड़ा करता था। उसने बताया कि रिश्तेदार ने घटना की जानकारी पादरी और पड़ोसियों को दी। जब ये लोग घर में पहुंचे तो उन्हें वहां दंपति मृत मिले। पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए जाने के बाद अजीश ने पुलिस से कहा कि उसे भगवान का फोन आने के बाद उसने अपने माता-पिता को स्वर्ग भेज दिया है।

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घर लौटा तो मां के बारे में पूछने लगा

पुलिस के मुताबिक, घटना के समय अजीश की बुजुर्ग दादी भी घर में थीं, लेकिन उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बुजुर्ग महिला बिस्तर पर रहती हैं और उन्हें सुनने व देखने में परेशानी है। पुलिस ने बताया कि रिश्तेदारों के घर पर आने के बाद ही उन्हें घटना की जानकारी हुई। उसने बताया कि अजीश को शनिवार को सबूत जुटाने के लिए जब घर लाया गया, तो वह अपनी मां के बारे में पूछने लगा। नेदुमकंडम पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अजीश को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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दूसरी ओर, केरल के कोच्चि में घरेलू हिंसा के मामले में एक महिला की ओर से पैरवी करने वाले वकील के 80 वर्षीय पिता पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित का बेटा घरेलू हिंसा मामले में आरोपी की पत्नी की पैरवी कर रहा था, जिससे वह नाराज था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार शाम को पुथुवीपीन के मुरिकुम्पदम इलाके में हुई। उन्होंने बताया कि घायल बुजुर्ग की पहचान मोहनदास के रूप में हुई है। मोहनदास के बेटे और बहू दोनों पेशे से अधिवक्ता हैं। नजारक्कल पुलिस ने वेलू और वावाकुट्टी नामक दो लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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