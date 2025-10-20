दिवाली के दिन चंडीगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटे ने मां का गला रेता; बेरहमी से कत्ल

संक्षेप: दिवाली के दिन चंडीगढ़ में खौफनाक वारदात सामने आई है। बेटे ने मां का बेरहमी से कत्ल कर दिया। सुबह किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से मां का गला रेत दिया।

दिवाली के दिन चंडीगढ़ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सेक्टर-40 स्थित एक घर में बेटे ने अपनी 55 वर्षीय मां का गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी की पहचान रवि नेगी के रूप में हुई है। परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है। आरोपी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में कार्यरत बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

महिला की पहचान सुशीला नेगी के रूप में हुई है। महिला विधवा थीं और अपने छोटे बेटे रवि के साथ रह रही थीं। बड़ा बेटा विदेश में बस चुका है। पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह मां-बेटे के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में रवि ने रसोई में रखे तेजधार हथियार से अपनी मां का गला काट दिया। सुशीला नेगी की मौके पर ही मौत हो गई।

पड़ोसियों ने चीख-पुकार सुनी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रवि नेगी घर से फरार हो गया। पड़ोसियों ने घर के बाहर खून के निशान देखे और अंदर से आती चीखें सुनीं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सेक्टर-39 थाना पुलिस की टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को घेरकर फॉरेंसिक सैंपल जुटाए गए। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पतालमें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस ने इस संबंध में आरोपी बेटे के खिलाफ धारा 103 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि हत्या के पीछे घरेलू विवाद और आर्थिक तनाव जैसी बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।