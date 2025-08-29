बाढ़ में बह गया बेटा, 30 घंटे इंतजार करती रही मां; फिर जवानों ने कर दिया चमत्कार

तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ संबंधी गतिविधियों में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं राजन्ना सिरसिला जिले में फंसे पांच लोगों को जवानों ने बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया।

तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ में कम से कम पांच लोग बह गए। बाढ़ में बहे एक शख्स की मां 30 घंटे तक प्रशासन से मिन्नतें करती रही। इसके बाद पांचों को निकालने के लिए हेलिकॉप्टर मंगवाया गया और उन्हें बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक अपर मुनैर में फंसे पांचों लोगों को बचाने के लिए हेलिकॉप्टर काफी देर तक मशक्कत करता रहा। हालांकि खराब मौसम की वजह से राहत-बचाव का काम मुश्किल हो गया था।

बाढ़ में फंसे जंगम स्वामी की मां प्रशासन से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाती रही। उन्होंने कहा, अगर प्रशासन हमारी मदद के लिए आगे नहीं आता है तो चुनाव और वोट देने का क्या फायदा। तुम लोग मुझे चुप नहीं करा सकते। बड़ी मशक्कत और 30 घंटे के इंतजार के बाद जंगम स्वामी को बाहर निकालल लिया गया। बेटे की वापसी पर लक्ष्मी बेहद खुश हुई और उसने प्रशासन और जवानों को धन्यवाद दिया। जंगम ने भी जवानों को जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया।

मेडक जिले में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहां एक प्रेग्नेंट महिला बाढ़ में फंस गई। हालांकि एनडीआरएफ के जवानों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया जहां उसने एक स्वस्थ्य बच्चे को जन्म दिया। मेडक और कामारेड्डी जिले में पिछले दो दिनों में इतनी बारिश हुई है कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया।

तेलंगाना में बारिश संबंधी घटनाओं के कारण कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। यहां 27 अगस्त से बारिश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ में फंसे तीन लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि कामारेड्डी और अन्य जिलों में बारिश से संबंधित कुछ घटनाएं हुईं, जहां बाढ़ में बह जाने से लोगों की जान चली गई तथा दीवार ढह जाने से भी लोगों की मौत हो गई।