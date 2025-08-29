Son got washed away in the flood mother waited for 30 hours then the soldiers did a miracle बाढ़ में बह गया बेटा, 30 घंटे इंतजार करती रही मां; फिर जवानों ने कर दिया चमत्कार, India News in Hindi - Hindustan
तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ संबंधी गतिविधियों में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं राजन्ना सिरसिला जिले में फंसे पांच लोगों को जवानों ने बड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:45 AM
तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ में कम से कम पांच लोग बह गए। बाढ़ में बहे एक शख्स की मां 30 घंटे तक प्रशासन से मिन्नतें करती रही। इसके बाद पांचों को निकालने के लिए हेलिकॉप्टर मंगवाया गया और उन्हें बचा लिया गया। जानकारी के मुताबिक अपर मुनैर में फंसे पांचों लोगों को बचाने के लिए हेलिकॉप्टर काफी देर तक मशक्कत करता रहा। हालांकि खराब मौसम की वजह से राहत-बचाव का काम मुश्किल हो गया था।

बाढ़ में फंसे जंगम स्वामी की मां प्रशासन से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाती रही। उन्होंने कहा, अगर प्रशासन हमारी मदद के लिए आगे नहीं आता है तो चुनाव और वोट देने का क्या फायदा। तुम लोग मुझे चुप नहीं करा सकते। बड़ी मशक्कत और 30 घंटे के इंतजार के बाद जंगम स्वामी को बाहर निकालल लिया गया। बेटे की वापसी पर लक्ष्मी बेहद खुश हुई और उसने प्रशासन और जवानों को धन्यवाद दिया। जंगम ने भी जवानों को जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया।

मेडक जिले में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहां एक प्रेग्नेंट महिला बाढ़ में फंस गई। हालांकि एनडीआरएफ के जवानों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया जहां उसने एक स्वस्थ्य बच्चे को जन्म दिया। मेडक और कामारेड्डी जिले में पिछले दो दिनों में इतनी बारिश हुई है कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया।

तेलंगाना में बारिश संबंधी घटनाओं के कारण कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। यहां 27 अगस्त से बारिश जारी है। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ में फंसे तीन लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि कामारेड्डी और अन्य जिलों में बारिश से संबंधित कुछ घटनाएं हुईं, जहां बाढ़ में बह जाने से लोगों की जान चली गई तथा दीवार ढह जाने से भी लोगों की मौत हो गई।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, तेलंगाना के कामारेड्डी, निज़ामाबाद और करीमनगर ज़िलों में भारी बारिश जारी है। तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी ने बताया कि कामारेड्डी ज़िले के रामारेड्डी गाँव में गुरुवार 8.30 बजे से शाम 4 बजे तक 171.3 मिमी बारिश हुई, जबकि निज़ामाबाद ज़िले के कलदुर्की में 163.8 मिमी बारिश हुई। दक्षिण मध्य रेलवे ने बताया कि हैदराबाद मंडल में विभिन्न स्थानों पर पटरियां जलमग्न होने के कारण 69 ट्रेनें रद्द कर दी गईं।

