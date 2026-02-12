Hindustan Hindi News
घरेलू विवाद में बेटे ने की नौसेना के पूर्व कैप्टन और डेंटिस्ट मां की बेरहमी से हत्या, गिरफ्तार

संक्षेप:

Feb 12, 2026 11:52 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
बेंगलुरु के विज्ञान नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने माता-पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 60 वर्षीय नवीन चंद्र भट्ट और उनकी 55 वर्षीय पत्नी डॉ. श्यामला भट्ट के रूप में हुई है। नवीन चंद्र भट्ट भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन थे, जबकि डॉ. श्यामला भट्ट पेशे से डेंटिस्ट थीं।

आरोपी बेटे की पहचान रोहन चंद्र भट्ट के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घरेलू कलह के चलते रोहन ने अपने माता-पिता पर चाकू से जानलेवा हमला किया। प्रारंभिक जांच के अनुसार, हमला योजनाबद्ध और इरादतन लग रहा है हालांकि इसके पीछे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

अस्पताल ले जाते समय मौत

हमले के तुरंत बाद, गंभीर रूप से घायल दंपति को पास के मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चोटों की गंभीरता इतनी अधिक थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सका।

जांच जारी, अमेरिका से आ रही है बेटी

एचएएल (HAL) पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। यह प्राथमिकी अपार्टमेंट परिसर के ही एक निवासी की शिकायत पर दर्ज की गई है। आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उसे जल्द ही संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा।

फिलहाल हत्या के सटीक मकसद का पता नहीं चल पाया है। मृतकों के शवों को बोवरिंग अस्पताल के शवगृह में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि दंपति की बेटी अमेरिका में रहती है और उनके आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मामले में आगे की जांच जारी है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

Murder
