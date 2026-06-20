कुछ लोग कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वफादार नहीं; बागी सांसदों पर भड़के संजय राउत

संजय राउत का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को 2022 की ऐतिहासिक बगावत के बाद पार्टी में दूसरे सबसे बड़े विभाजन के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच जारी जुबानी जंग अब और भी तेज और चुभाने वाली हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट (Shiv Sena UBT) के 6 लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की अटकलों के बीच शनिवार को राज्यसभा सांसद और यूबीटी नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक बेहद तीखा और परोक्ष हमला बोला है। संजय राउत ने एक तस्वीर शेयर की जिस पर हिंदी में लिखा था, “कुछ लोग कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वफादार नहीं होते।” इस पोस्ट को शेयर करते हुए राउत ने कैप्शन में लिखा, “जय महाराष्ट्र!”

संजय राउत का यह पोस्ट ऐसे समय में आया है जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को 2022 की ऐतिहासिक बगावत के बाद पार्टी में दूसरे सबसे बड़े विभाजन के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली की बैठक से गायब रहे 6 सांसद शिवसेना (UBT) का यह संकट गुरुवार को उस समय और गहरा गया जब नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बुलाई गई संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक से पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 गायब रहे। इस बैठक में केवल अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे ही शामिल हुए थे। बैठक से नदारद रहने वाले बागी सांसदों में नागेश पाटिल-आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजे निंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल हैं।

इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने पत्रकारों से कहा, "ये लोग जो खुद को शिवसैनिक कहते थे, कायर हैं। शिवसैनिक इतने कायर नहीं होते। ये खुद को शिवसैनिक मानते हैं और अब छिपने के लिए कहां गए हैं? जयपुर में।"

संजय राउत ने आगे कहा, "कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। हम इन्हें अयोग्य ठहराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नियमों, कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं तो ये लोग निश्चित रूप से अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे।"

क्या है ऑपरेशन टाइगर? महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस संभावित बड़े दलबदल को ऑपरेशन टाइगर (Operation Tiger) का नाम दिया जा रहा है। इस चर्चा को तब और हवा मिली जब शिवसेना के एमएलसी (MLC) चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया कि उद्धव गुट के 6 सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है और वे पहले ही इस गुट के साथ अपनी सहमति बना चुके हैं।