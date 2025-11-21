Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsSolicitor General Tushar Mehta says CJI BR Gavai infused spirit Indianness Court judgments
अदालत के फैसलों में भारतीयता की ताजा हवा बहने लगी, CJI को लेकर क्या बोले सॉलिसिटर जनरल

अदालत के फैसलों में भारतीयता की ताजा हवा बहने लगी, CJI को लेकर क्या बोले सॉलिसिटर जनरल

संक्षेप:

सीजेआई गवई ने राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित संविधान पीठ के फैसले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, 'राज्यपाल वाले फैसले में हमने एक भी विदेशी निर्णय का हवाला नहीं दिया। हमने पूरी तरह स्वदेशी व्याख्या का इस्तेमाल किया।'

Fri, 21 Nov 2025 02:03 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिटायर्ड हो रहे मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि CJI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भारतीयता की भावना का संचार किया है। मुख्य न्यायाधीश गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और शुक्रवार उनका अंतिम कार्य दिवस है। सीजेआई आज अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टीस सूर्य कांत के साथ सेरेमोनियल बेंच पर बैठे थे, तभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोनों न्यायाधीशों के योगदान की सराहना की। मेहता ने कहा, 'आपके मुख्य न्यायाधीश बनने और जस्टिस सूर्य कांत के साथ मिलकर अदालत के फैसलों में भारतीयता की ताजा हवा बहने लगी है।'

सीजेआई गवई ने इसके जवाब में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित संविधान पीठ के हालिया फैसले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, 'राज्यपाल वाले फैसले में हमने एक भी विदेशी निर्णय का हवाला नहीं दिया। हमने पूरी तरह स्वदेशी व्याख्या का इस्तेमाल किया।' सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'आपने कहा था कि अमेरिकी व्याख्या अलग है, ब्रिटेन का क्राउन सिस्टम अलग है और हमारी अपनी अलग न्यायशास्त्र है। 110 पृष्ठों का वह संविधान पीठ का फैसला एक नई मिसाल है। फैसला तो फैसला होना चाहिए, लॉ रिव्यू का कोई आर्टिकल नहीं।'

CJI गवई के काम को खूब सराहा

तुषार मेहता ने यह भी बताया कि CJI गवई ने हमेशा युवा वकीलों को प्रोत्साहित किया और बार के साथ खुलकर संवाद बनाए रखा। उन्होंने कहा कि सीजेआई ने यह दिखाया कि संस्थान केवल फैसलों से नहीं, बल्कि सामूहिक भावना से भी जीवित रहता है। वहीं, एटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सीजेआई के नाम के मराठी अर्थ का जिक्र करते हुए कहा, 'मराठी में भूषण का अर्थ आभूषण या अलंकार होता है। जैसे आपने जन्म लेते ही अपने परिवार को अलंकृत किया, उसी तरह आपने इस संस्थान और कानून-न्याय की दुनिया को अलंकृत किया है।'

