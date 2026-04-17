क्या है '16 नंबर' वाली अबूझ पहेली? जिसे राहुल गांधी ने बताया सब कुछ, बयान से क्यों मची सियासी खलबली

Rahul Gandhi 16 Number Riddle: राहुल ने कहा कि अब, अगर कोई मेरी बात का मतलब समझ गया हो, तो कृपया मुझे मैसेज करके बताएं। आप ट्विटर पर भी बता सकते हैं कि यह क्या है। लेकिन सब कुछ इसी 'नंबर सोलह' में छिपा है।

Rahul Gandhi 16 Number Riddle: लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में एक रहस्यमयी “नंबर 16” की पहेली छेड़ दी, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। राहुल ने अपने भाषण के अंत में '16' नंबर को लेकर एक रहस्यमयी टिप्पणी करते हुए कहा, "हे भगवान यही तो वो नंबर है 16... जिसमें पूरा जवाब छिपा है, सब कुछ।" उनकी इस पहेली ने राजनीतिक गलियारों में एक कौतूहल मचा दी है कि आखिर ये 16 नंबर क्या है, जिसकी तरफ राहुल इशारा कर रहे हैं।

दरअसल, राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि जब वह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में भाषण देश-सुन रहे थे, तब उन्हें उनमें कम ऊर्जा देखने को मिली। राहुल ने कहा, "कल मैं प्रधानमंत्री को बोलते हुए देख रहा था। उनमें कोई जोश नहीं था, वह थके हुए लग रहे थे। उनकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी असर नहीं कर रहा था।" कांग्रेस नेता ने बताया कि तभी उन्होंने गौर किया कि वह 16 अप्रैल का दिन था।

हर कोई जानता है, यह बिल पास नहीं होने वाला राहुल गांधी ने कहा, "[मोदी] लोगों से जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि यह साफ था कि इस बिल को पास कराने की कोशिश करना एक गलती है; हर कोई जानता है कि यह बिल पास नहीं होने वाला , यह तो बस घबराहट में की गई एक प्रतिक्रिया है।" राहुल ने बताया कि यही वह पल था जब उन्हें इस रहस्य का हल समझ में आया। उन्होंने कहा, “तो मैं उन्हें देख रहा था, और तभी मेरी नजर मेरे फोन पर पड़ी, जिस पर 16 अप्रैल की तारीख लिखी थी। और मैं सोचने लगा, 'हे भगवान, यह कितना अजीब है! यही तो है वह नंबर है, सोलह! यह 'सोलह' नंबर ही वह खास नंबर है। इस पहेली का पूरा जवाब 'नंबर सोलह' में ही छिपा है। सब कुछ 'नंबर सोलह' में ही है।'”

सब इसी 'नंबर सोलह' में छिपा है विपक्ष के नेता ने कहा, "अब, अगर कोई मेरी बात का मतलब समझ गया हो, तो कृपया मुझे मैसेज करके बताएं। आप ट्विटर पर भी बता सकते हैं कि यह क्या है। लेकिन आपकी समस्याओं का हल जो आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, इसी 'नंबर सोलह' में छिपा है।" राहुल की इस पहेली पर सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो 16 नंबर क्या है, जिसमें इस महिला आरक्षण बिल का राज छिपा है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि ये नंबर TDP के 16 सांसदों को लेकर है, जिनके सहारे मोदी सरकार टिकी है। तो कुछ का अनुमान है कि ये 16 मिनट के किसी वीडियो खुलासे का इशारा है। या फिर किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय घोटाले का जिससे कई अमीर और ताकतवर लोग जुड़े हुए हैं।