क्या है '16 नंबर' वाली अबूझ पहेली? जिसे राहुल गांधी ने बताया सब कुछ, बयान से क्यों मची सियासी खलबली
Rahul Gandhi 16 Number Riddle: राहुल ने कहा कि अब, अगर कोई मेरी बात का मतलब समझ गया हो, तो कृपया मुझे मैसेज करके बताएं। आप ट्विटर पर भी बता सकते हैं कि यह क्या है। लेकिन सब कुछ इसी 'नंबर सोलह' में छिपा है।
Rahul Gandhi 16 Number Riddle: लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में एक रहस्यमयी “नंबर 16” की पहेली छेड़ दी, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। राहुल ने अपने भाषण के अंत में '16' नंबर को लेकर एक रहस्यमयी टिप्पणी करते हुए कहा, "हे भगवान यही तो वो नंबर है 16... जिसमें पूरा जवाब छिपा है, सब कुछ।" उनकी इस पहेली ने राजनीतिक गलियारों में एक कौतूहल मचा दी है कि आखिर ये 16 नंबर क्या है, जिसकी तरफ राहुल इशारा कर रहे हैं।
दरअसल, राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि जब वह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में भाषण देश-सुन रहे थे, तब उन्हें उनमें कम ऊर्जा देखने को मिली। राहुल ने कहा, "कल मैं प्रधानमंत्री को बोलते हुए देख रहा था। उनमें कोई जोश नहीं था, वह थके हुए लग रहे थे। उनकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी असर नहीं कर रहा था।" कांग्रेस नेता ने बताया कि तभी उन्होंने गौर किया कि वह 16 अप्रैल का दिन था।
हर कोई जानता है, यह बिल पास नहीं होने वाला
राहुल गांधी ने कहा, "[मोदी] लोगों से जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि यह साफ था कि इस बिल को पास कराने की कोशिश करना एक गलती है; हर कोई जानता है कि यह बिल पास नहीं होने वाला , यह तो बस घबराहट में की गई एक प्रतिक्रिया है।" राहुल ने बताया कि यही वह पल था जब उन्हें इस रहस्य का हल समझ में आया। उन्होंने कहा, “तो मैं उन्हें देख रहा था, और तभी मेरी नजर मेरे फोन पर पड़ी, जिस पर 16 अप्रैल की तारीख लिखी थी। और मैं सोचने लगा, 'हे भगवान, यह कितना अजीब है! यही तो है वह नंबर है, सोलह! यह 'सोलह' नंबर ही वह खास नंबर है। इस पहेली का पूरा जवाब 'नंबर सोलह' में ही छिपा है। सब कुछ 'नंबर सोलह' में ही है।'”
सब इसी 'नंबर सोलह' में छिपा है
विपक्ष के नेता ने कहा, "अब, अगर कोई मेरी बात का मतलब समझ गया हो, तो कृपया मुझे मैसेज करके बताएं। आप ट्विटर पर भी बता सकते हैं कि यह क्या है। लेकिन आपकी समस्याओं का हल जो आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, इसी 'नंबर सोलह' में छिपा है।" राहुल की इस पहेली पर सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो 16 नंबर क्या है, जिसमें इस महिला आरक्षण बिल का राज छिपा है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि ये नंबर TDP के 16 सांसदों को लेकर है, जिनके सहारे मोदी सरकार टिकी है। तो कुछ का अनुमान है कि ये 16 मिनट के किसी वीडियो खुलासे का इशारा है। या फिर किसी ऐसे अंतरराष्ट्रीय घोटाले का जिससे कई अमीर और ताकतवर लोग जुड़े हुए हैं।
नंबर 16 एक रहस्य बना हुआ है
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सीधे आरोप लगाने के बजाय संकेतों के जरिए संदेश देने की कोशिश हो सकता है। साथ ही, यह लोगों का ध्यान आकर्षित करने की एक रणनीति भी हो सकती है। बहरहाल, “नंबर 16” एक रहस्य बना हुआ है, जिसका जवाब केवल राहुल गांधी ही दे सकते हैं। तब तक यह पहेली राजनीतिक बहस और जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है। इस बीच राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि 131वां संविधान संशोधन बिल महिला आरक्षण बिल नहीं है क्योंकि इसका महिलाओं से नाता नहीं है। राहुल ने कहा कि ये बिल ओबीसी, एससी और एसटी विरोधी है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।