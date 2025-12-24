सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बैंकर पत्नी को मारी गोली, पिस्टल लेकर थाने पहुंचकर किया सरेंडर

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक, मंगलवार शाम करीब 6.30 बजे बालमुरुगन ने उस समय अपनी पत्नी पर गोलियां चलाईं, जब वह ऑफिस से घर लौट रही थीं। गोली लगने से भुवनेश्वरी की मौके पर ही मौत हो गई।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 40 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी अलग रह रही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद खुद पिस्तौल लेकर थाने पहुंचा, अपराध कबूल किया और आत्मसमर्पण कर दिया। मृतका की पहचान भुवनेश्वरी के रूप में हुई है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बसवेश्वरनगर शाखा में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत थीं। आरोपी पति बालमुरुगन एक आईटी कंपनी कैपजेमिनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है। दोनों की शादी वर्ष 2011 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार शाम करीब 6.30 बजे बालमुरुगन ने उस समय अपनी पत्नी पर गोलियां चलाईं, जब वह ऑफिस से घर लौट रही थीं। गोली लगने से भुवनेश्वरी की मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें बसवेश्वरनगर स्थित शनभाग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात के तुरंत बाद आरोपी मगड़ी रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा, पिस्तौल सौंपते हुए अपराध स्वीकार किया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।

शक और तलाक बना हत्या की वजह

पश्चिम बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त गिरीश एस ने बताया कि पति-पत्नी के बीच पिछले डेढ़ साल से मतभेद चल रहे थे। उन्होंने कहा, “दोनों 14 साल से शादीशुदा थे, लेकिन आपसी गलतफहमियों के चलते अलग रह रहे थे। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है। पत्नी कानूनी अलगाव चाहती थी, लेकिन आरोपी इसके लिए तैयार नहीं था।”

पत्नी की लोकेशन छुपने से बढ़ी नाराजगी पुलिस के अनुसार, छह महीने पहले भुवनेश्वरी का तबादला बैंक की व्हाइटफील्ड शाखा से बसवेश्वरनगर शाखा में हुआ था, जिसकी जानकारी आरोपी को नहीं थी। वह पत्नी और बच्चों को तलाशने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन्हें खोज नहीं पाया। करीब चार महीने पहले उसे पता चला कि उसकी पत्नी केपी अग्रहार के चोलारापल्या इलाके में रह रही है। एक सप्ताह पहले भुवनेश्वरी की ओर से तलाक का नोटिस मिलने के बाद आरोपी और ज्यादा आक्रोशित हो गया। पुलिस का कहना है कि इसी गुस्से में उसने मंगलवार को पिस्तौल के साथ घात लगाकर इंतजार किया और मौका मिलते ही गोली चला दी।