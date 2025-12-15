राहुल गांधी से ऐसी तुलना कि खुश हो गए शशि थरूर, यूजर को कहा शुक्रिया
सोशल मीडिया पर यूजर ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें अलग-अलग सोच जिंदा हैं। एक तरफ शशि थरूर हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। बस कांग्रेस कहीं फेल हो जाती है तो इन दो विचारों को जोड़ने में।
कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर आजकल अपनी पार्टी के अंदर ही सवालों के घेरे में रहते हैं। अकसर वह केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर देते हैं जो कि कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आता है। वहीं अब उन्होंने सोशल मीडिया पर शशि थरूर और राहुल गांधी को अलग-अलग विचारधारा का बताने वाले को सही करार दिया है।
सिविटास समीर नाम के एक सोशल मीडिया विश्लेषक ने कहा, शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच अंतर दिखाता है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी में ही दो अलग-अलग तरह के विचार हैं। अब समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी दोनों को इकट्ठा नहीं कर पा रही है। इसपर शशि थरूर ने कहा, आपके इस गहन विश्लेषण के लिए धन्यवाद।
थरूर ने कहा, पार्टी में हमेशा से अलग-अलग विचार रहे हैं। आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही है और मौजूदा हालात को दिखाने वाला है। यूजर ने सोशल मीडिया पर कहा कि राहुल गांधी ग्रामीण समस्याओं को देखते हैं तो वहीं शशि थरूर शहरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। थरूर 90s की कांग्रेस की सोंच के साथ जुड़े हैं।
यूजर ने कहा कि कांग्रेस में पीवी नरसिंम्हाराव. डॉ. मनमोहन सिंह. एमस कृष्णा और मोंटेक सिंह अरलूवालिया जैसे लोग हुए है जो कि संस्था, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के स्तर पर सोचते थे। इस तरह के अर्बन टेक्नोक्रेट नेताओं को कांग्रेस में किनारे कर दिया गया और इसका फायदा दक्षिण पंथी पार्टी ने उठाया। इसी का परिणाम है कि आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है।