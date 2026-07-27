पीएम मोदी के खिलाफ 'भद्दे पोस्ट', दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को भेजा नोटिस
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को नोटिस भेजा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भद्दे पोस्ट, वीडियो और तस्वीरों को हटाने को कहा है। जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट की बाढ़ आ गई थी।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 36 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भद्दे पोस्ट, तस्वीरों और वीडियो को हटवाने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को नोटिस भेजा है और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को कहा है। इस नोटिस में कहा गया है कि पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा को जगह ना दी जाए।
पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहीं ऐसी पोस्ट्स की पहचान की जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ गाली-गलौज की जा रही है या फिर भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार पीएम मोदी के खिलाफ तस्वीरें भी पोस्ट की गईं। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के कॉन्टेंट की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार निगरानी कर रही थी। बता दें कि NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ बड़ी संख्या में युवा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने आए थे। इस दौरान युवा जमकर मीम्स भी बना रहे थे। इस दौरान सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया।
भाषा पर कंट्रोल नहीं
दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन में देखा गया कि युवा कुछ भी बोलने से हिचकिचा नहीं रहे थे। बहुत सारे लोग अपने शब्दों में सरकार की आलोचना कर रहे थे तो बहुत सारे युवा गाली-गलौज पर भी उतारू थे। इस दौरान जंतर-मंतर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशर्स की भी काफी भीड़ थी। वे लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया टीम इसपर पूरा ध्यान रख रही थी।
सरकार ने मानी मांगें, तब खत्म हुआ आंदोलन
सीजेपी ने सरकार के सामने तीन अहम मांगें रखी थीं। पहली मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी मांग थी कि प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए और भविष्य में उनपर कोई एफआईआर ना की जाए। इसके अलावा तीसरी मांग यह थी कि नीट के पीड़ित छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने ये तीनों मांगें मानीं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सीजेपी ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। हालांकी सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी को लंबा सफर तय करना है। कयास ये भी लगाए जा सकते हैं कि सीजेपी चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा सकती है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें