5,435 बैंक अकाउंट में घुमा दिए 10.74 करोड़! ‘रील स्टार’ के ठगी के कारनामे सुन रह जाएंगे दंग

पुलिस के मुताबिक जाधव हांगकांग में मौजूद अपने हैंडलर्स के साथ डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी के जरिए लेन-देन करता था। भारत से फॉरेन करेंसी में पैसा ट्रांसफर करने के बदले उसे मोटा कमीशन मिलता था।

सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे छिपे अपराध का एक ऐसा खौफनाक और हैरान कर देने वाला चेहरा सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लाखों फॉलोअर्स के बीच 'रील स्टार' के रूप में पहचान बनाने वाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोहन जाधव असल में एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का अपराधी निकला। हाल ही में पुणे पुलिस ने एक बुजुर्ग से 10.74 करोड़ रुपये की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में रोहन जाधव को गिरफ्तार कर लिया है।

इससे पहले पुलिस ने रोहन के सभी बैंक खातों और सोर्स को पूरी तरह सीज कर लिया था। इसके बाद आरोपी के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जानकारी के मुताबिक जाधव का हांगकांग से भी कनेक्शन है। भारत से विदेशी मुद्रा में पैसा ट्रांसफर करने के बदले उसे मोटा कमीशन मिलता था।

नकली CBI अधिकारी बनकर उड़ाए करोड़ों इससे पहले साइबर ठगी का यह हैरतअंगेज खेल इसी साल जनवरी में शुरू हुआ था। शातिर ठगों के एक गिरोह ने पुणे के एक बुजुर्ग को निशाना बनाया। ठगों ने खुद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) का वरिष्ठ अधिकारी बताकर बुजुर्ग को कॉल किया। इसके बाद बुजुर्ग पर एक गंभीर आपराधिक मामले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाया गया।

कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने का झांसा देकर जालसाजों ने बुजुर्ग से अलग-अलग बैंक खातों में कुल 10 करोड़ 74 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। जब तक पीड़ित को यह अहसास हुआ कि उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो चुकी है, तब तक उनकी जीवनभर की कमाई ठगों की जेब में जा चुकी थी।

ATM की एक गलती से खुला का राज मामला दर्ज होते ही पुणे पुलिस की साइबर टीम ने जांच की कमान संभाली। पुलिस का सबसे पहला सुराग तब मिला जब गिरोह के एक सदस्य ने झांसे में लिए गए पैसों को एटीएम (ATM) से निकाला। सीसीटीवी और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले तीन आरोपियों को दबोचा। इनमें हर्षद सुभाष धानतोले, समर्थ सुरेश देशमुख और अमर शिवाजी अत्तरगी के नाम शामिल हैं।

जब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी हर्षद धानतोले से पूछताछ की, तो उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि एटीएम से निकाली गई करोड़ों की रकम उसने फरार चल रहे सेलिब्रिटी मैनेजर और रील स्टार रोहन जाधव को सौंपी थी। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, पुलिस अधिकारी भी रोहन जाधव के काम करने के तरीके को देखकर दंग रह गए। मूल रूप से छत्रपति संभाजीनगर का रहने वाला रोहन सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के साथ-साथ सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम करता था, लेकिन पर्दे के पीछे उसका नेटवर्क किसी अंतरराष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट से कम नहीं था।

5,435 बैंक खातों का मकड़जाल रोहन ने ठगी के 10.74 करोड़ रुपये को ठिकाने लगाने और पुलिस को भटकाने के लिए 5,435 से ज्यादा अलग-अलग फर्जी बैंक खातों का मकड़जाल बुना था। पुलिस के मुताबिक रोहन टेलीग्राम ऐप के जरिए सीधे हांगकांग में बैठे साइबर आकाओं के संपर्क में था। वह उनसे रोजाना वीडियो कॉल पर बात करता था और ठगी के अगले शिकार की योजना बनाता था। वहीं भारत से जुटाए गए करोड़ों रुपये को वह डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर हांगकांग भेज देता था। इस पूरे खेल में उसे भारतीय रुपयों को विदेशी करेंसी में बदलने के एवज में भारी कमीशन मिलता था।