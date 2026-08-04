PoK में चुनाव दिखावा, भारत बोला गोली-बंदूक के बल पर पाकिस्तान बंद करा रहा लोगों का मुंह
भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव की कवायद को वास्तविकता छिपाने का प्रयास बताया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि वहां लोगों के असंतोष का जवाब गोली और दमन से दिया जा रहा है।
भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव की कवायद को वास्तविकता छिपाने का प्रयास बताया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि वहां लोगों के असंतोष का जवाब गोली और दमन से दिया जा रहा है। साथ ही मांग की गई है कि विश्व समुदाय को उसे इस बर्बरता के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को यहां मीडिया ब्रीफिंग में इस बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में कहाकि पाकिस्तान खोखले और दिखावटी चुनावों से अपनी कारगुजारियों को कानूनी रूप देना चाहता है।
विश्व समुदाय से आह्वान
प्रवक्ता ने कहाकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन-प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखली कवायद वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। इस साल जून से वहां जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें कम से कम 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहाकि पाकिस्तान का प्रशासन लोगों में असंतोष का जवाब गोली और दमन से दे रहा है। प्रवक्ता ने कहाकि पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था लोगों के असंतोष का जवाब गोली से, इंटरनेट पर लगाम लगाकर और दमन से दे रही है। अब एक खोखली चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से इसे कानूनी रूप देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखोटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
हॉवित्जर तोपों की तैनाती पर क्या कहा
पाकिस्तान द्वारा भारत की सीमा के पास हॉवित्जर तोपें तैनात किए जाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहाकि आपरेशन सिंदूर में सभी ने भारतीय सेनाओं का पराक्रम देखा था। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह बंद हो और भारत देशहित में हर जरूरी कदम उठाता रहेगा। उन्होंने कहाकि भारतीय सेनाएं हर स्थिति में तैयार रहती हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद का विरोध करता रहा है और भारत सभी देशों से उन देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कहता रहा है जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं।
प्रवक्ता ने कहाकि हम पाकिस्तान से भी कहते हैं कि वह सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उनकी जमीन पर जो आतंकवादी ढांचे हैं उनके खिलाफ कदम उठाकर उन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच बढते संबंधों और निरंतर हो रहे संपर्कों पर पाकिस्तान की प्रतिकूल प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के बयान पाकिस्तान की हताशा को दिखाते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।