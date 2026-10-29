56 साल का आदमी यूथ बनकर घूम रहा, इस हिसाब से खरगे बाल अवस्था में हैं: स्मृति ईरानी
जब स्मृति ईरानी से कहा गया कि उन्हें अमेठी की रणभूमि से लोग देखना चाहते हैं तो ईरानी ने कहा कि मुझे लगता है कि राजनीति की रणभूमि अब सिर्फ अमेठी तक सीमित नहीं रही है।
भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ताजा इंटरव्यू में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन, नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य मुद्दों पर बात की। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की उम्र क्या है? 56 साल का आदमी यूथ बनकर घूम रहा। वो अपने आप को यूथ कह दें, इससे हकीकत नहीं बदलती। सीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि 31 साल के लोग अपने आप को यूथ कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस दृष्टि से तो खरगे जी बाल अवस्था में हैं।
स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पर कहा कि सरकार का दायित्व है कि हर नागरिक की बात सुनना और यह उनका संवैधानिक अधिकार है कि वे बोलें। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप वह बातें भी सुन रहे हैं कि जो कड़वी है। अगर आज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखें तो जानेंगे कि कितने प्लेटफॉर्म को हथियार बनाया गया है सरकार के खिलाफ। भारत की सरकार संविधान के मर्यादा में जवाब देगी, यह सरकार का दायित्व है। हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि उन्हें आप कॉकरोच कहें या कुछ भी कहें, तब वे जमीन पर आकर ताकत को आजमाती है तो जनता उन्हें बूथ पर हराती है। यह हमारी ताकत है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस सवाल पर जवाब दिया कि क्या वे 2029 में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि 2019 में जो लड़ लिए और उन्हें समझ आ गया तो वे 2024 में भी लड़ने नहीं आए। मैं दो-दो हाथ करने को तैयार रहती हूं जब विषय देश का होता है। मेरी पार्टी तय करती है कि कौन कहां से लड़ेगा। ईरानी ने राहुल गांधी पर कहा, ''वे तो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर चुके हैं। यह रैंडम सोच नहीं, बल्कि सोच-समझकर कर चुके हैं। वह कह चुके हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग लड़ेंगे। इंडियन स्टेट भारत की संसद है। संसद को 90 करोड़ हिंदुस्तानी चुनते हैं। राहुल गांधी ने 90 करोड़ हिंदुस्तानियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है।''
'अब लड़ाई अमेठी में नहीं बची, सीधे राजधानी में आ गई'
जब स्मृति ईरानी से कहा गया कि उन्हें अमेठी की रणभूमि से लोग देखना चाहते हैं तो ईरानी ने कहा कि मुझे लगता है कि राजनीति की रणभूमि अब सिर्फ अमेठी तक सीमित नहीं रही है। रणघोष का उदाहरण देश की राजधानी में दिख रहा है। राजधानी में कुछ ऐसे लोगों का राष्ट्र को चुनौती देना जो आतंक फैलाने वालों का समर्थन करते हैं। सही मायने में रणभूमि राजधानी बन चुकी है। ईरानी ने कहा कि राजधानी में कुछ लोग मीडिया से बात करते हुए कहें कि हम रिजीम चेंज चाहते हैं। इस एक बयान के बाद देशभर में आक्रोश है। हिंदुस्तानी ये जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में कई उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। लेकिन वे राजनीतिक बदलाव सिर्फ वोट की ताकत से ही ला सकता है। पीएम मोदी ने भी कहा कि यह कुर्सी किसी की जागीर नहीं है। इस पर जनता ही बैठाती है और वही उठाती है। जब देश के वोटर को देश की राजधानी में चुनौती दे दे कि हां हम रिजीम चेंज चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अब लड़ाई (बैटल) अमेठी में नहीं बची, अब सीधे राजधानी में आ गई है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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