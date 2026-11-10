भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी...नासा ने जारी की स्मॉग की सैटेलाइट इमेज, कहां-कहां धुंध
इन दिनों स्मॉग भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सबके बीच नासा ने एक तस्वीर जारी की है। नासा ने यह फोटो अंतरिक्ष से ली है। इस तस्वीर में भारत और पाकिस्तान में धुंध और धुएं की चादर नजर आ रही है।
इन दिनों स्मॉग भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सबके बीच नासा ने एक तस्वीर जारी की है। नासा ने यह फोटो अंतरिक्ष से ली है। इस तस्वीर में भारत और पाकिस्तान में धुंध और धुएं की चादर नजर आ रही है। यह दिखाता है कि इन क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम के साथ प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह सैटेलाइट इमेज, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरैडियोमीटर ने कैप्चर किया। इसे नासा के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराया गया। इसमें देखा जा सकता है कि एक मोटी स्लेटी धुंध की परत इंडो-गैंगेटिक मैदानों में फैल रही है। यह धुंध पाकिस्तान से उत्तर भारत होते हुए देश के पूर्वी हिस्सों तक जा रही है।
हिमालयी क्षेत्र में असर नहीं
यह स्मॉग खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आस-पास के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। वहीं, हिमालयी पर्वत श्रृंखला फोटो के उत्तरी हिस्से में अलग दिख रही है। बर्फ से ढके पहाड़ और प्रदूषण भरे मैदानों के बीच का अंतर धुंध की व्यापक भौगोलिक फैलावट को दिखाता है। इस तस्वीर में कई लाल निशान भी नजर आ रहे हैं। इसमें वह जगहें भी नजर आ रही हैं, जहां पर जगहों को दिखा रहा है, फसलों के अवशेष जलाए जाते हैं। इसमें उत्तर-पश्चिमी कृषि बेल्ट के क्षेत्र भी शामिल हैं। यह दिखाता है कि पराली जलाने से कैसे एयर पॉल्यूशन फैलता है।
हर सर्दी का यही हाल
बता दें कि हर सर्दी में, उत्तर-पश्चिम भारत और पड़ोसी पाकिस्तान में एयर क्वॉलिटी तेजी से खराब हो जाती है। वहीं, पराली जलाने, वाहनों के धुएं, इंडस्ट्री से निकला धूल, कंस्ट्रक्शन की धूल और अन्य स्रोत प्रदूषण के बोझ को बढ़ा देते हैं। खासतौर पर ठंड के मौसम में यह और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके चलते स्मॉग की समस्या बढ़ जाती है।
गौरतलब है कि हर साल सर्दियों में दिल्ली पर धुंध छाने के साथ ही वायु प्रदूषण फिर से लोगों की चिंता के केंद्र में आ जाता है। धूल भरे आसमान पर दशकों पुराने अध्ययनों से लेकर अदालतों के ऐतिहासिक आदेशों, स्वच्छ ईंधन योजनाओं और अब कृत्रिम मेधा (एआई) से लैस कैमरों तक, शहर में प्रदूषित हवा से निपटने की लड़ाई समय के साथ बदलती रही है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
हालांकि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के वायु गुणवत्ता विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा कि केवल निगरानी से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कुमार के अनुसार, सर्दियों में दिल्ली के प्रदूषण में पीएम2.5 की प्रमुख भूमिका होती है और यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और ग्रैप के तहत कई कार्ययोजनाओं में अब भी पीएम10 पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
कुमार ने कहा कि उद्योगों, घरों में ईंधन के इस्तेमाल और ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाले पीएम2.5 तथा इसके निर्माण में योगदान देने वाले उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ ही परिवहन और ईंधन जलाने के अन्य स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन में भी कमी लानी होगी।
धूलभरे मौसम पर शुरुआती अध्ययनों से लेकर आधुनिक निगरानी प्रणालियों तक, दिल्ली के प्रदूषण को समझने में काफी बदलाव आया है। हालांकि, चुनौती अब भी यही है कि इन उपायों को लगातार उत्सर्जन में कमी और राजधानी के निवासियों के लिए स्वच्छ हवा में कैसे बदला जाए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।