छोटे शहरों को रास नहीं आई ‘उड़ान’ योजना, बंद कर दिए गए 165 हवाई मार्ग
केंद्र सरकार की योजना ‘उड़ान’ के तहत कई नए हवाई मार्क विकसित किए गए। हालांकि आंकड़े कहते हैं कि काफी हवाई अड्डों से विमानों का संचालन नहीं हो पा रहा है। कम से कम 165 हवाई मार्ग बंद हैं।
अरुण चट्ठा,नई दिल्ली। केंद्र सरकार हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए छोटे हवाई अड्डों को विकसित करने पर बीते कुछ वर्षों से काम कर रहा है। क्षेत्रीय संपर्क योजना (UDAN) के तहत हवाई अड्डों और नए रूट को तैयार किया गया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि काफी हवाई अड्डे बंद है। इसके अलावा, कई नए ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बंद हैं या उड़ानों की संख्या अचानक से कम हो गई है।
बंद हैं 165 हवाई मार्ग
सरकार ने जानकारी दी कि 10 जुलाई तक उड़ान योजना के तहत देशभर में 679 हवाई मार्ग शुरू किए गए। इनमें से 348 मार्ग नियमित संचालित हो रहे हैं, जबकि 165 मार्ग को वायबिलिटी गैप फंडिंग (जीवीएफ) अवधि पूरी होने से पहले ही बंद करना पड़ा। इसका कारण हवाई उड़ानों को संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं होना है। वहीं दूसरी वजह हवाई टिकट की कीमतें अधिक होना भी शामिल है।
जेवर एयरपोर्ट से उड़ानें घटीं
नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी उड़ानों की संख्या कम हो रही है। पहले 17 शहरों के लिए उड़ानें थी, जो घटकर 15 रह गई है। प्रतिदिन उड़ानों की संख्या भी 36 से घटकर 28-30 के बीच आ गई है।
कुशीनगर एयरपोर्ट बंद
यात्री न होने से कुशीनगर एयरपोर्ट बंद पड़ा है। बीते वर्ष में कोई उड़ान संचालित नहीं हुई। इस वर्ष भी यही हाल है, जबकि एयरपोर्ट के विस्तार पर 108.22 करोड़ रुपये खर्च किया गया।
क्या है प्रमुख समस्या
सरकार ने बताया कि 4 जुलाई, 2026 को संशोधित उड़ान योजना शुरू की गई है। इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 120 नए अविकसित और कम सेवा वाले गंतव्यों को हवाई सेवा से जोड़ना और 4 करोड़ यात्रियों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है। योजना में राज्यों द्वारा नामित हवाई अड्डों के विकास के लिए चैलेंज मोड व्यवस्था अपनाई जाएगी। सरकार के मुताबिक, मुरादाबाद-लखनऊ रूट का संचालन करने वाली एयरलाइंस फ्लाइबिग ने अनुबंध संबंधी अधिकारी व जिम्मेदारी स्काईहॉप कंपनी को सौंपी दी है। अब स्काईहॉप मुरादाबाद से लखनऊ की उड़ान शुरू करेगी। वहीं मुरादाबाद से कानपुर, हिंडन, सहारनपुर और देहरादून को जोड़ने के लिए भी उड़ान का संचालन करेगी।
1. छोटे हवाई अड्डों पर विमानों के ईंधन भरने की सुविधा नहीं है। ऐसे में विमानों को बड़े हवाई अड्डों से ईंधन भरकर आना पड़ता है, जिससे उनकी लागत बढ़ती है।
2. कई रूट पर यात्रियों की संख्या सीटों के मुताबिक नहीं है
3. हवाई टिकट की कीमतें अधिक होना
4. हवाई अड्डे तक जाने के लिए कनेक्टिविटी की कमी
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें