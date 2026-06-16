पीएम मोदी को मिला स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान, दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य राजकीय सम्मान है, जो विशेष रूप से विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक सप्ताह की यूरोप यात्रा के तहत ब्रातिस्लावा पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' से सम्मानित किया गया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने ब्रातिस्लावा में आयोजित एक समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया। पीएम मोदी ने सम्मान प्राप्त करने के बाद सोशल मीडिया पर कहा, 'आज शाम ब्रातिस्लावा में 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' से सम्मानित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस सम्मान के लिए मैं स्लोवाकिया की जनता और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का है। मैं इसे भारत और स्लोवाकिया के बीच स्थायी मित्रता को समर्पित करता हूं।'

'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य राजकीय सम्मान है, जो विशेष रूप से विदेशी नागरिकों को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक सप्ताह की यूरोप यात्रा के तहत ब्रातिस्लावा पहुंचे हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रेरित होकर ब्रातिस्लावा के प्रेसिडेंशियल पैलेस में एक अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रेसिडेंशियल पैलेस में मीटिंग की।

दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रेसिडेंशियल पैलेस में मुलाकात की। पीएम मोदी ने यहां विजिटर बुक पर साइन भी किए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने ब्रातिस्लावा में प्रेसिडेंशियल पैलेस में योग का एक स्पेशल सेशन देखा। भारत और स्लोवाकिया ने सोमवार को अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने और द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। दोनों देशों ने इसी के साथ प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किये हैं। दोनों नेता भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है।