विमान जैसी यात्रा का अनुभव, बेहतर स्लीपिंग बर्थ; Sleeper Vande Bharat के फीचर्स कर देंगे हैरान

संक्षेप:

Sleeper Vande Bharat ट्रेन में 16 वातानुकूलित कोच हैं, जिसमें एक एसी फर्स्ट क्लास, चार एसी टू-टियर और 11 एसी थ्री-टियर शामिल हैं। ट्रेन की कुल क्षमता लगभग 823 यात्रियों की है।

Jan 17, 2026 02:53 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Sleeper Vande Bharat Features: जिस ट्रेन का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, उसे लॉन्च कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन की लंबे अरसे से चर्चा थी। आने वाले समय में यह देश के विभिन्न प्रमुख रूटों पर दौड़ना शुरू कर देगी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को आधुनिक भारत की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित होगी और यात्रियों को कम दाम में विमान जैसा यात्रा अनुभव मिलेगा। इसके अलावा, अन्य ट्रेनों की तुलना से इसमें बेहतर स्लीपिंग बर्थ मिलेगी।

हावड़ा-गुवाहाटी मार्ग पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने से यात्रा समय में 2.5 घंटे की महत्वपूर्ण कमी आएगी, जिससे धार्मिक यात्रा और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया, “यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी।” हावड़ा-गुवाहाटी मार्ग पर चलने वाली सरायघाट एक्सप्रेस जहां पूरे सफर में 17 घंटे लेती है, वहीं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निर्धारित समय 14 घंटे होगा।

स्लीपर वंदे भारत के फीचर्स

स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में 16 वातानुकूलित कोच हैं, जिसमें एक एसी फर्स्ट क्लास, चार एसी टू-टियर और 11 एसी थ्री-टियर शामिल हैं। ट्रेन की कुल क्षमता लगभग 823 यात्रियों की है। आधिकारिक बयान के अनुसार, स्वदेशी रूप डिजाइन की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने कोटा-नागदा मार्ग पर किए गए हाई-स्पीड ट्रायल में 180 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ ली थी।

बेहतर स्लीपिंग बर्थ

ट्रेन में एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किए गए स्लीपिंग बर्थ हैं जो रात भर की यात्रा के लिए शरीर को बेहतर सपोर्ट देंगे। दूसरी ओर, कोचों के बीच ऑटोमैटिक दरवाजों से ट्रेन के अंदर सुरक्षित और सुविधाजनक आवाजाही में मदद मिलने की उम्मीद है। ट्रेन में अच्छी तरह से प्लान किया गया सामान रखने की जगह को, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, एक बेहतर सुरक्षा सिस्टम, दिव्यांगों के लिए अनुकूल जगहें, मॉड्यूलर पैंट्री और एक एडवांस्ड फायर सेफ्टी सिस्टम भी होगा। सभी कोचों में सीसीटीवी सर्विलांस लगाया गया है। एक इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम भी है जो यात्रियों को इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेन क्रू से सीधे बात करने की सुविधा देता है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

