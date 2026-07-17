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भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 इतिहास रचने को तैयार, कब होगा लॉन्च और कहां देखें लाइव

By Niteesh Kumar
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विक्रम-1 लगभग 24 मीटर लंबा ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसे छोटे उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। इस परीक्षण उड़ान का मुख्य उद्देश्य रॉकेट की सभी प्रणालियों और उसकी ऑर्बिटल क्षमता का टेस्ट करना है।

भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 इतिहास रचने को तैयार, कब होगा लॉन्च और कहां देखें लाइव

भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर ऐतिहासिक उपलब्धि की दहलीज पर खड़ा है। हैदराबाद की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस 18 जुलाई को अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण करने जा रही है। यह पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी की ओर से पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित ऑर्बिटल कैटेगरी का रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन का नाम 'आगमन' रखा गया है, जो भारत के निजी अंतरिक्ष कार्यक्रम के नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से किया जाएगा।

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रॉकेट का प्रक्षेपण 18 जुलाई को सुबह 11:30 बजे तय किया गया है। स्काईरूट ने बताया कि उड़ान से पहले सभी आवश्यक तकनीकी तैयारियां, सुरक्षा जांच, समुद्री और हवाई क्षेत्र की मंजूरी पूरी कर ली गई है। विक्रम-1 लगभग 24 मीटर लंबा ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसे छोटे उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। इस परीक्षण उड़ान का मुख्य उद्देश्य रॉकेट की सभी प्रणालियों और उसकी ऑर्बिटल क्षमता का टेस्ट करना है। सफलता मिलने पर भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए व्यावसायिक लॉन्च सेवाओं का रास्ता और मजबूत होगा।

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विक्रम-1 के लॉन्च को कहां देखें लाइव

अगर आप इस ऐतिहासिक पल को लाइव देखना चाहते हैं तो स्काईरूट एयरोस्पेस अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट पर लॉन्च का सीधा प्रसारण करेगा। इसके अलावा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च से जुड़ी पल-पल की जानकारी शेयर की जाएगी। कई राष्ट्रीय समाचार चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इस ऐतिहासिक मिशन का लाइव कवरेज करेंगे। लॉन्च से पहले काउंटडाउन और मिशन से जुड़े अपडेट लगातार जारी किए जाएंगे, इसलिए दर्शक तय समय से पहले लाइव स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं।

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स्काईरूट कंपनी के बारे में जानिए

स्काईरूट एयरोस्पेस की स्थापना साल 2018 में इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों ने की थी। कंपनी ने नवंबर 2022 में विक्रम-एस के सफल सब-ऑर्बिटल प्रक्षेपण के साथ इतिहास रचा था, जो भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च था। अब विक्रम-1 की सफलता भारत को उन चुनिंदा देशों की कैटेगरी में और मजबूत करेगी, जहां सरकारी एजेंसियों के साथ निजी कंपनियां भी स्वतंत्र रूप से ऑर्बिटल रॉकेट विकसित और लॉन्च करने में सक्षम हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। साथ ही, वैश्विक सैटेलाइट लॉन्च बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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