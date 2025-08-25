'सभी फसलों पर मिले MSP गारंटी, केवल हरियाणा-पंजाब नहीं…', डल्लेवाल ने बताई किसानों की मांग

डल्लेवाल ने कहा, ‘महापंचायत में हमने कोशिश की कि देशभर के किसान अपनी मांगें रखने के लिए यहां आएं। हम बताना चाहते हैं कि एमएसपी की मांग केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों की ही नहीं, बल्कि देशभर के किसानों की है।’

किसानों के एक बार फिर सड़क पर उतरने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बड़ा बयान दिया। सोमवार को उन्होंने कहा कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी की मांग केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों की नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों की है। उन्होंने यह टिप्पणी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित ‘किसान महापंचायत’ में की। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से किसान शामिल हुए।

महापंचायत में मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। इनमें सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी; कृषि, डेरी, कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन क्षेत्रों को अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते से बाहर रखने और कृषि कानूनों के खिलाफ 2020-21 में किए गए आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने की लंबे समय से जारी मांग है। डल्लेवाल ने कहा, ‘आज की महापंचायत में हमने कोशिश की कि देशभर के किसान अपनी मांगें रखने के लिए यहां आएं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि एमएसपी की मांग केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों की ही नहीं, बल्कि देशभर के किसानों की है।’