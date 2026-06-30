'केतन से ही शादी करना चाहती थी सिया' भाई साहिल ने किया बहुत बड़ा खुलासा!

सिया के भाई साहिल ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसका दावा है कि सिया ने कमस खा कर उससे ये कहा था कि वो केतन से ही शादी करना चाहती है।

सिया गोयल के भाई साहिल गोयल केतन अग्रवाल की हत्या में कथित भूमिका के लिए पुलिस की जांच के दायरे में हैं। पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या साहिल को सिया और चेतन के रिश्ते की पहले से जानकारी थी और उसने जानबूझकर इसे परिवार से छिपाया था। लेकिन अब इस मामले में सहिल ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उसने दावा किया कि सिया ने उसे बताया था कि वह केतन अग्रवाल से शादी करना चाहती है और चेतन के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखने का उसका कोई इरादा नहीं है।

साहिल ने बताया, "सिया ने मुझसे कहा था कि वह केतन के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है और चेतन से उसका कोई वास्ता नहीं है। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है।"

सिया ने खाई थी कसम उसने आगे बताया कि उन्होंने सिया और चेतन के बारे में अपने माता-पिता को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वे "सिर्फ दोस्त" हैं।

उन्होंने कहा, "सिया ने कसम खाकर कहा था कि वह सिर्फ केतन से ही शादी करेगी और चेतन से कोई संपर्क नहीं रखेगी। इसलिए मैंने सिया और चेतन के बारे में किसी को नहीं बताया।"

हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि जांच में पता चला है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसने साहिल को इस बारे में बता भी दिया था। यह भी संदेह है कि साहिल को सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी थी, लेकिन उसने कथित तौर पर चुप रहना चुना।

'वह केतन के साथ शादी की तैयारियों में लगी थी' साहिल ने दावा किया कि सिया खुश थी और केतन के साथ अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी। उन्होंने कहा, "उसने केतन के साथ प्री-वेडिंग फोटोशूट की योजना बनाने में घंटों बिताए। उसने शूट के लिए अपने पसंदीदा गाने और लोकेशन चुने। वह वीडियो कॉल पर घंटों केतन के साथ इन सब बातों पर चर्चा करती थी।"

उन्होंने आगे बताया कि सिया चेतन के साथ अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में थी। साहिल ने कहा, "उसने मुझे बताया कि वे दोस्त हैं और उसे चेतन का साथ अच्छा लगता है। वह रिश्ते को लेकर उलझन में थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि कभी-कभी लोग दोस्ती को प्यार समझ लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कम उम्र में ऐसा हो जाता है। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वह खुद भी निश्चित नहीं थी। और उसने मुझे बताया कि वह केतन के साथ आगे बढ़ना चाहती है।"

मेल नहीं खा रहे साहिल के बयान! प्री-वेडिंग शूट के लिए सिया को एयरपोर्ट छोड़ने वाले ड्राइवर ने गवाही दी है कि जब सिया ने जाने से इनकार कर दिया, तो साहिल ने कथित तौर पर उसे जबरदस्ती कार में बिठाया। इसके अलावा, बाली यात्रा से पहले केतन का पासपोर्ट फाड़े जाने के बाद साहिल की चुप्पी और निष्क्रियता ने भी शक पैदा कर दिया है।

पुलिस अब इन घटनाओं के साथ साहिल के बयानों की पुष्टि कर रही है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या साहिल ने सिया और चेतन को अपराध की योजना बनाने में मदद की, या घटनाओं के क्रम के बारे में जानते हुए भी वह चुप रहा।

इस नए मोड़ ने मामले को 'हत्या' से आगे बढ़कर एक संदिग्ध 'पूर्व नियोजित साजिश' की ओर मोड़ दिया है, जिसमें साहिल गोयल की गवाही कड़ियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि साहिल अभी तक आधिकारिक तौर पर आरोपी नहीं है। सोमवार को पुलिस ने साहिल से 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया गया।