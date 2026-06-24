सिया गोयल से लेकर मुस्कान तक, जब प्यार में अंधी 'बेवफा हसीनाओं' ने कराई पति की हत्या

प्यार, धोखा और कत्ल की 8 रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। जानें कैसे पुणे, इंदौर और मेरठ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में कातिल बीवियों ने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों को खौफनाक मौत दी।

प्यार और भरोसे की बुनियाद पर टिके रिश्तों में जब स्वार्थ और धोखे की दीमक लग जाती है, तो अंजाम बेहद खौफनाक होता है। महाराष्ट्र के पुणे जिले से सामने आए एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। जहां एक मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपने होने वाले पति को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि इसे एक हादसे का रूप देने की खौफनाक साजिश भी रची। पति या मंगेतर की हत्या की साजिश रचने वाली इन 'बेवफा हसीनाओं' ने न सिर्फ अपने जीवनसाथी को मौत के घाट उतारा, बल्कि अपराध की दुनिया में क्रूरता की नई मिसालें भी कायम कीं।

भारत के क्राइम इतिहास में यह कोई पहली वारदात नहीं है। क्राइम डायरी के पन्ने पलटें तो ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहां अपनों के कत्ल ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। आइए जानते हैं पुणे के इस ताजा मामले और इसके जैसे ही उन खौफनाक केसेज के बारे में, जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया।

1. पुणे का केतन अग्रवाल मर्डर केस: खाई में धक्का और 'हादसे' का नाटक पुणे जिले में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन विशाल अग्रवाल की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। शुरुआत में इसे एक दर्दनाक हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में जो सच सामने आया, वह रोंगटे खड़े करने वाला था। पुलिस के खुलासे के मुताबिक, केतन की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी।

इस खूनी खेल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी मंगेतर सिया गोयल थी। सिया ने अपने प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। दोनों ने मौका पाकर केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया और इसे एक एक्सीडेंट का रूप देने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने पुख्ता सबूतों के आधार पर सिया और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

2. सोनम रघुवंशी: हनीमून पर ही खून की होली सोनम का मामला अपराध की दुनिया में एक ऐसा केस है, जिसने रिश्तों की पवित्रता को तार-तार कर दिया। अपने प्रेमी के प्यार में अंधी हो चुकी सोनम के लिए उसका पति सबसे बड़ा कांटा बन गया था। इंदौर की 25 वर्षीय सोनम रघुवंशी ने 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी से शादी की।

शादी के महज एक महीने बाद इंदौर के राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ शिलॉन्ग हनीमून पर गए थे। मेघालय पुलिस के खुलासे के अनुसार, सोनम ने अपने इंदौर बैठे प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की थी। राज ने फोन पर ही तीन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स (आकाश, विशाल और आनंद) को हायर किया और उन्हें शिलॉन्ग भेज दिया।

हनीमून के दौरान बीच रास्ते में हत्यारों ने राजा पर सामने और पीछे से धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। सोनम ने पुलिस के सामने लूटपाट का नाटक किया और खुद के बेहोश होने की झूठी कहानी गढ़ी। हैरान करने वाली बात यह थी कि राजा के शरीर पर गहरे घाव थे, जबकि सोनम को एक खरोंच तक नहीं आई थी। इसी सुराग ने सोनम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

3. मेरठ का 'नीला ड्रम' मर्डर: मुस्कान रस्तोगी की साजिश मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का मामला भी रूह कंपा देने वाला है। मुस्कान ने सिर्फ अपने पति की हत्या ही नहीं करवाई, बल्कि सबूत मिटाने के लिए उसके शव को ऐसी जगह ठिकाने लगाया जहां किसी की नजर न पड़े।

मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत को मार डाला था। सौरभ राजपूत लंदन में रहता था। लेकिन जैसे ही वह आया, मुस्कान और साहिल ने 4 मार्च 2025 को ड्रग देकर उसे चाकू से मार डाला। लाश को चार टुकड़ों में काटा और सीमेंट भरकर ड्रम में बंद किया। फिर हिमाचल भाग गए। बाद में दोनों गिरफ्तार हुए। मुस्कान जेल में बच्ची की मां बनी, लेकिन केस की क्रूरता भुलाई नहीं जा सकी। सौरभ लंदन से पैसे भेजता था, घर उसी के पैसे से बना- लेकिन मुस्कान का "नया प्यार" सब कुछ निगल गया।

4. प्रगति यादव: औरैया में शादी के 15वें दिन कत्ल यूपी के औरैया जिले की प्रगति ने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। प्रगति की शादी 5 मार्च 2025 को दिलीप से हुई थी, लेकिन वह अपने ही गांव के अनुराग यादव से प्यार करती थी। शादी के बाद भी उसने अनुराग से मिलना नहीं छोड़ा। हत्या से दो दिन पहले ही प्रगति अपने मायके गई और वहां एक होटल में प्रेमी के साथ मिलकर दिलीप के कत्ल की साजिश रची।

प्लान के तहत सुपारी किलर्स ने दिलीप को फोन करके बुलाया कि उनकी गाड़ी फंस गई है और उन्हें मदद की जरूरत है। जैसे ही दिलीप खेत के पास पहुंचा, बदमाशों ने सीधे उसके सिर में गोली मार दी। प्रगति और प्रेमी अनुराग (मनोज) ने 2 लाख रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किलर रामजी चौधरी को हायर किया था। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन सर्विलांस और कॉल डिटेल्स ने 15 दिन की नई-नवेली दुल्हन प्रगति और उसके प्रेमी को बेनकाब कर दिया।

5. 'मटन सूप' और प्लास्टिक सर्जरी का खौफनाक खेल यह भारत के सबसे चर्चित और हैरान करने वाले मामलों में से एक है। स्वाति नाम की महिला ने अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर पति सुधाकर की हत्या कर दी। दोनों ने सुधाकर को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, सिर पर वार कर मार डाला और शव को जंगल में जला दिया।

इसके बाद स्वाति ने एक हॉलीवुड फिल्म जैसी साजिश रची। उसने प्रेमी राजेश के चेहरे पर एसिड डाल दिया और पुलिस व ससुराल वालों को बताया कि अज्ञात लोगों ने उसके पति (सुधाकर) पर एसिड अटैक किया है। उसका प्लान राजेश की प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसे हमेशा के लिए 'सुधाकर' की पहचान देना था। लेकिन अस्पताल में जब 'नकली सुधाकर' (राजेश) को मटन सूप परोसा गया, तो उसने खाने से मना कर दिया क्योंकि वह शाकाहारी था, जबकि असली सुधाकर मांसाहारी था। इस एक गलती और परिवार के शक ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। यह सनसनीखेज मामला 2017 में तेलंगाना (नागरकुर्नूल) का है।

6. प्रियंका पुरोहित: तुम काले हो, मुझे डिजर्व नहीं करते मध्य प्रदेश के धार जिले में अप्रैल 2026 की रात। 28 वर्षीय पुरोहित देवकृष्ण को घर में ही मार दिया गया। उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित ने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर साजिश रची। प्रियंका ने पहले पुलिस को बताया कि अजनबी लुटेरों ने घर में घुसकर लूटपाट की और पति को मार डाला। खुद को भी बंधा हुआ बताकर ड्रामा रचा। लेकिन पुलिस को शक हुआ- कॉल रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक सबूत और बयानों में पड़े फेर ने राज खोल दिया। प्रियंका इंस्टाग्राम रील्स बनाने की शौकीन थी। पुलिस जांच में सामने आया कि उसने पति को काला कहकर अपमानित किया और कहा कि वह उसे डिजर्व नहीं करता। प्रेमी के साथ मिलकर हिटमैन या साथी की मदद से हत्या कराई गई। मामला शुरू में रॉबरी दिखाया गया, लेकिन सच्चाई सामने आने पर दोनों गिरफ्तार। ये केस दिखाता है कि सोशल मीडिया की चकाचौंध और अफेयर कैसे एक परिवार को तबाह कर देते हैं।

7. 'बिरयानी' में नींद की गोलियां और 9 साल के बेटे के सामने कत्ल लंदन में रहने वाला सुखजीत सिंह अपनी पत्नी रमनदीप कौर और परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अपने पैतृक गांव शाहजहांपुर आया था। रमनदीप का सुखजीत के ही बचपन के दोस्त गुरप्रीत के साथ अफेयर चल रहा था।

साजिश के तहत रमनदीप ने रात के खाने में पूरे परिवार की बिरयानी में नींद की गोलियां मिला दीं। जब सब गहरी नींद में सो गए, तब रमनदीप ने घर में घुसे प्रेमी गुरप्रीत के साथ मिलकर अपने ही पति का बेरहमी से गला रेत दिया। इस वारदात का सबसे खौफनाक पहलू यह था कि उनका 9 साल का बेटा उस रात सोया नहीं था (उसने बिरयानी कम खाई थी) और उसने अपनी मां को पिता का कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। बेटे की गवाही ने ही अपनी मां के खूनी खेल को बेनकाब किया, जिसके बाद कोर्ट ने रमनदीप कौर को फांसी की सजा सुनाई।

8. गोपाली देवी: जयपुर में पति की निर्मम हत्या राजस्थान के जयपुर में धन्नालाल सैनी की पत्नी गोपाली ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। ये मामला 2025 में सामने आया और पूरे देश में चर्चा का विषय बना। गोपाली ने पति को रास्ते से हटाने के लिए क्रूर तरीका अपनाया। जांच में पता चला कि अवैध संबंध के चलते पत्नी ने साजिश रची। धन्नालाल की मौत के बाद परिवार और पुलिस की पूछताछ में गोपाली फंस गई। ये केस उन कई घटनाओं में शामिल था जो 2025 में "कातिल बीवियों" की खबरों से भरे रहे। छोटे शहरों में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां व्यवस्थित शादी के बाद भी पुराना अफेयर चलता रहता है और हिंसा पर उतर आते हैं।