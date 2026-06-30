सिया के प्रेमी चेतन की बाइक मिल गई, हुडी और हेडफोन भी बने सबूत; क्या करने जा रही पुलिस?

केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया ट्विस्ट! आरोपी चेतन चौधरी को लोनावला पुलिस स्टेशन लाया गया, घटना वाली बाइक और हुडी जब्त। पुलिस जल्द करेगी क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। सिया-चेतन की साजिश का पूरा अपडेट।

केतन अग्रवाल हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपी चेतन चौधरी को लोनावला रूरल पुलिस स्टेशन लाया गया है। पुलिस उससे घटना वाले दिन पहने गए कपड़ों (खासकर हुडी) की जानकारी ले रही है। पुलिस ने चेतन की उस बाइक को भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल उसने कथित तौर पर पुणे से लोहागढ़ किले तक पहुंचने के लिए किया था।

क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा पुलिस चेतन से पूछताछ के बाद जल्द ही क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन कराने की तैयारी कर रही है। इसमें चेतन को शामिल किया जाएगा। इससे पहले सिया गोयल और चेतन दोनों को लोहागढ़ किले ले जाकर घटना स्थल का रिकंस्ट्रक्शन कराया जा चुका है।

केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हो चुकी थी। 18 जून को दोनों लोहागढ़ किले घूमने गए थे। पुलिस के अनुसार, सिया ने चेतन को पहले से सिग्नल दिया और चेतन ने केतन को एक सुनसान जगह से लगभग 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। सिया ने बाद में परिवार और पुलिस को फोन करके एक्सीडेंट बताया।

सिया-चेतन ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी? गौरतलब है कि पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की लोनावला के निकट लोहागढ़ किले से गिरकर मौत का मामला अब एक सुनियोजित हत्या का रूप ले चुका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। दोनों आरोपी कई दिनों से हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। मई के अंत से कई असफल प्रयास हुए। सिया ने केतन को मारने के लिए जहर आदि के तरीके भी खोजे। धक्का देने की घटना से पहले रिहर्सल भी किया गया था। अब सिया और उसका प्रेमी चेतन एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

29 जून को सिया गोयल और चेतन चौधरी को वडगांव मावल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने 7 दिन की और कस्टडी मांगी थी क्योंकि मोबाइल फोरेंसिक, संपर्कों की जांच और अन्य सबूत अभी बाकी हैं। केतन के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला।

पुलिस आरोपी चौधरी की चाल-ढाल की जांच करेगी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस मुख्य आरोपी चेतन चौधरी का 'गेट एनालिसिस' (चाल-ढाल का विश्लेषण) कराएगी। यह जानकारी सोमवार को अदालत को दी गई। साथ ही, लोहागढ़ किले पर उसकी गतिविधियों से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की 'पुनर्निर्मित' वीडियो से तुलना भी की जाएगी।

पुलिस ने चेतन चौधरी और उसकी प्रेमिका एवं केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि किले पर वारदात की सटीक जगह और मृतक के गायब पासपोर्ट समेत कई पहलुओं की जांच अभी बाकी है। अदालत ने दोनों की पुलिस हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी।

सिया गोयल (20) और चेतन चौधरी (22) को 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले से केतन अग्रवाल (25) को कथित तौर पर धक्का देकर हत्या करने की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 'गेट एनालिसिस' किसी व्यक्ति के चलने के तरीके का वैज्ञानिक विश्लेषण है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कदमों की लंबाई, शरीर की मुद्रा और हाथ-पैरों की गतिविधियों जैसी विशेषताओं की तुलना कर संदिग्ध की पहचान की जाती है।

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान लोहागढ़ किले पर चेतन की गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज की पुनर्निर्मित वीडियो से तुलना की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि यह विश्लेषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वारदात वाले दिन 18 जून को पहचान छिपाने के लिए चेतन ने अपने चेहरे को हुडी से ढक रखा था।