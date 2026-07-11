तो बच जाएंगे सिया और चेतन? आरुषि मर्डर वाला कानूनी दांव आ सकता है काम, पुलिस के छूटे पसीने

पुणे लोहगढ़ फोर्ट मर्डर केस में सिया गोयल और चेतन पर मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है। लेकिन क्या बिना चश्मदीद महज 'परिस्थितिजन्य साक्ष्यों' और थ्योरी पर कोर्ट में मर्डर साबित होगा? जानिए पेचीदगियां।

पुणे के लोहगढ़ किले से गिरकर 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत का मामला अब देश के सबसे चर्चित मर्डर केस में तब्दील हो चुका है। 18 जून को हुई इस घटना को शुरुआत में महज एक 'ट्रेकिंग हादसा' माना जा रहा था। लेकिन तीन हफ्ते के भीतर इस केस ने एक खौफनाक साजिश का रूप ले लिया है। शादी से ठीक पहले एक युवा बिजनेसमैन की मौत हो गई है और इस मामले में उसकी 20 वर्षीय मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि इन दोनों ने मिलकर केतन को किले से नीचे धकेलने की साजिश रची थी।

पुलिस की थ्योरी और सुर्खियों का सच पुणे ग्रामीण पुलिस ने अपने बयानों के जरिए जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि सिया अपनी अरेंज मैरिज से नाखुश थी। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन के बीच प्रेम प्रसंग था और उन्होंने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

इस हत्या की प्लानिंग कैफे की मुलाकातों में की गई, बाकायदा रिहर्सल हुई और यहां तक कि एक बार हत्या की नाकाम कोशिश भी की गई। हालांकि, यह सब सिर्फ सुर्खियों में है। अभी तक कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। सिया गोयल और चेतन चौधरी अभी भी केवल आरोपी हैं, दोषी नहीं।

अदालत में क्या टिकेगी पुलिस की कहानी? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी अदालत में आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए पुलिस की इस कहानी को 'आरोपों' से आगे बढ़कर 'ठोस सबूतों' में बदलना होगा। कथित अफेयर हत्या का मकसद साबित कर सकता है। कैफे की मीटिंग और रिहर्सल साजिश को दर्शा सकते हैं। इसके अलावा फोन रिकॉर्ड, कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, लोकेशन डेटा और हादसे के बाद का बर्ताव सबूतों की चेन को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट में यह सब तभी टिकेगा, जब यह पूरी चेन सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचे: कि केतन का पैर नहीं फिसला था, न ही उसने छलांग लगाई थी, बल्कि उसे जानबूझकर धक्का दिया गया था।

पुलिस भी इस बात को समझती है कि ऐसा साबित करना आरोप लगाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। हाल ही में पुलिस ने लाई-डिटेक्टर टेस्ट की अपनी अर्जी वापस लेते हुए कथित तौर पर कोर्ट को बताया कि उनके पास कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद या ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि केतन को किसने धक्का दिया। पुलिस का पूरा केस फिलहाल सिया और चेतन के 'कबूलनामे' पर टिका है।

'कबूलनामे' की अहमियत और जनता का गुस्सा रिपोर्ट के मुताबिक, मशहूर क्रिमिनल डिफेंस लॉयर तनवीर अहमद मीर का साफ कहना है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए कबूलनामे की कोर्ट में कोई अहमियत नहीं होती, यह सिर्फ "बकवास" है। मीर वही वकील हैं जिन्होंने 2008 के चर्चित आरुषि-हेमराज डबल मर्डर केस में तलवार दंपति की पैरवी की थी और उन्हें बरी करवाया था।

उनका स्पष्ट मानना है कि किसी भी केस में 'जनता की राय' अदालत में कभी काम नहीं आती। कोर्ट का काम बाहर के गुस्से या भावनाओं को दर्शाना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि कानूनी तौर पर ठोस रूप से क्या साबित हुआ है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य और 'पंचशील' सिद्धांत लोहगढ़ केस की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह पूरी तरह से 'परिस्थितिजन्य साक्ष्यों' पर टिका है। भारतीय कानून में मर्डर साबित करने के लिए किसी चश्मदीद या वीडियो रिकॉर्डिंग का होना जरूरी नहीं है। अदालतें परिस्थितियों की कड़ियों को जोड़कर भी सजा सुनाती हैं। लेकिन इसके लिए कड़ी पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में 5 'पंचशील' सिद्धांत तय किए थे:

हर परिस्थिति पूरी तरह से साबित होनी चाहिए।

सभी सबूत सिर्फ और सिर्फ अपराध (दोष) की तरफ इशारा करते हों।

कड़ियों की चेन इतनी मजबूत हो कि उसमें किसी और के शामिल होने या निर्दोष होने की कोई उचित गुंजाइश न बचे। वकील मीर इसे "ना टूटने वाली चेन" कहते हैं। अगर चेन की एक भी कड़ी टूटती है, तो इसका सीधा फायदा आरोपी को मिलता है।

आरुषि मर्डर केस से मिलती-जुलती स्थिति इस मामले को आरुषि-हेमराज मर्डर केस से बेहतर शायद ही कोई और केस समझा सके। उस मामले में भी एक परिवार पर चौतरफा शक था और जनता ने शक को ही सच मान लिया था। ट्रायल कोर्ट ने आरुषि के माता-पिता को दोषी ठहरा दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हीं 'पंचशील' सिद्धांतों के आधार पर उस फैसले को पलट दिया।

उस केस में अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया था कि हत्या की रात घर में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। बचाव पक्ष ने एक बेहद मजबूत वैकल्पिक थ्योरी पेश की थी कि कोई तीसरा व्यक्ति (जैसे कि कम्पाउंडर कृष्णा) भी हत्या कर सकता है। बचाव पक्ष को यह साबित नहीं करना था कि हत्या कृष्णा ने ही की है, उन्हें बस कोर्ट के मन में 'उचित संदेह' पैदा करना था।

तो लोहगढ़ केस में अब आगे क्या? पुणे पुलिस को कोर्ट में यही ना टूटने वाली चेन साबित करनी होगी। जांचकर्ताओं को प्रेस ब्रीफिंग के हर दावे को कानूनी सबूत में बदलना होगा। सिया की नाखुशी को मकसद बनाना होगा। फोन रिकॉर्ड, चैट और सीसीटीवी से सिर्फ शक नहीं, बल्कि हत्या की साजिश का वजूद साबित करना होगा।

गिरने के बाद आरोपियों का बर्ताव- क्या उन्होंने मदद मांगी, क्या उन्होंने केतन के परिवार को गुमराह किया, क्या फोन बंद किए या चैट डिलीट की- यह सब बहुत मायने रखेगा।

लेकिन यह सब सिर्फ चेन को मजबूत कर सकता है। मकसद होना धक्का देना नहीं है। साजिश रचना धक्का देना नहीं है। बाद में बोला गया झूठ धक्का देना नहीं है। इस केस की सबसे अहम कड़ी वो कुछ फीट की चट्टान ही होगी जहां से केतन गिरा।