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हाथ में बीयर की बोतल, फोन पर किसे गाली दे रही थी सिया गोयल? वीडियो की जांच में जुटी पुलिस

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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सिया गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिया एक पब में है और वह किसी से चिल्ला-चिल्लाकर बात कर रही है। वह गाली भी दे रही है। वीडियो 2025 का बताया जा रहा है।

हाथ में बीयर की बोतल, फोन पर किसे गाली दे रही थी सिया गोयल? वीडियो की जांच में जुटी पुलिस

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी चेतन अग्रवाल हत्याकांड में हर रोज नई-नई बातें सामने आ रही हैं। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने कई राज उगल दिए हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें सिया किसी पब में खड़ी है और उसके हाथ में बीयर की बोतल है। वह किसी से फोन पर चिल्ला-चिल्लाकर बात कर रही है। यह क्लिप करीब 15 सेकंड की है। सिया फोन उठाते ही कहती है, 'कौन?' इसके बाद तेज म्यूजिक की वजह से वह अपना एक कान बंद कर लेती है।

बातचीत के दौरान सिया गाली भी देती है और कहती है, 'पहले इसको चीट करता है, उसके बाद मेरे को फोन करता है।' बता दें कि सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पर केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है। 18 जून को कथित तौर पर सिया और चेतन ने मिलकर पुणे के लोहगढ़ फोर्ट से धक्का देकर मार डाला था। इसके बाद दोनों पुलिस हिरासत में हैं। सिया और केतन की सगाई फरवरी 2026 में ही हुई थी। उनकी शादी के लिए दोनों परिवारों ने 17 करोड़ रुपये में महल बुक किया था।

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पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर सिया किससे बात कर रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सिया ने पुलिस हिरासत में भी बीयर की मांग की है। हालांकि पुलिस के इनकार करने के बाद उसने दोबारा ऐसी मांग नहीं की। वहीं सिया की मां पूजा गोयल का कहना है कि उसे पार्टी या फिर नशे की कोई लत नहीं थी।

केतन को गिराने की पूरी तैयारी की थी

जांच में सामने आया है कि केतन और सिया ने मिलकर पहले केतन को धक्का देने का रिहर्सल किया था। लुला नगर में एक क्लब के पास ही खुली जगह पर दोनो ने प्रैक्टिस की। दोनों ने वह जगह भी तय कर ली थी जहां से केतन को धक्का दिया जाना था। सिया ने एक बार कोशिश की लेकिन केतन बच गया। इसके बाद दोबारा वह केतन को लेकर उसी जगह पर गई। जानकारी के मुताबिक सिया गोयल ने पुलिस को लाइ डिटेक्टर टेस्ट करने की भी सहमति दे दी है।

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जांच के तहत मुख्य आरोपी और केतन की मंगेतर सिया गोयल को अपराध से जुड़े स्थलों पर ले जाया गया। शुरुआत में सिया गोयल ने बताया था कि केतन की हादसे में गिरकर मौत हुई थी, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और उसके बयानों ने इसके विपरीत संकेत दिए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने हत्या से पहले और उसके बाद सिया जहां जहां गयी, उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया गया। साक्ष्य के रूप में उसके वे कपड़े भी जब्त कर लिए गए हैं, जो उसने कथित तौर पर अपराध के दिन पहने थे। इस बीच, आगे की जांच के लिए पुलिस ने लोनावला में सिया गोयल के आवास का भी दौरा किया। बताया जा रहा है कि हत्या की कड़ियों को जोड़ने वाले साक्ष्य तलाशने के लिए उसके कमरे की तलाशी ली गई।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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