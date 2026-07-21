सिया गोयल का नया कांड, सुपारी दे रही थी; केतन का नाम सुनकर किलर ने काम को ही मना किया

युवा रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी फिलहाल पुलिस हिरासत में हीं हैं। अब खबरें हैं कि दोनों पुलिस को चकमा देने के लिए इंटरनेट पर जापानी वीडियोज की मदद ले रहे थे।

पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर नए खुलासे जारी हैं। अब खबर है कि आरोपी सिया गोयल और उसके आशिक चेतन चौधरी ने वारदात को अंजाम देने के लिए सुपारी देने की भी योजना बना ली थी। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अदालत ने दोनों की हिरासत को बढ़ाकर 29 जुलाई तक कर दिया।

भास्कर इंग्लिश की एक रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि सिया और चेतन ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को पुणे के एक होटल में बुलाया था। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इससे जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिली है। जानकारों का मानना है कि दोनों के संपर्क में आया व्यक्ति आरोपियों के खिलाफ केस में अहम गवाह साबित हो सकता है।

नाम सुनते ही मना किया रिपोर्ट के अनुसार, जब कथित सुपारी किलर को केतन के बारे में जानकारी मिली, तो वह डर गया और काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद चेतन और सिया ने मिलकर युवा कारोबारी को लोनावला स्थित लोहागढ़ किले से गिराने का प्लान बनाया था और 18 जून को उसकी हत्या कर दी थी।

देख रहे थे जापानी वीडियो रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले दोनों जापानी वीडियो देख रहे थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि वीडियो के जरिए दोनों जान रहे थे कि पुलिस की पूछताछ के दौरान शांत कैसे रहना है, खुद पर काबू कैसे करना है और जवाब किस तरह से देना है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की इंटरनेट हिस्ट्री में इन वीडियोज के लिंक मिले हैं।

केतन के पिता ने मांगी कड़ी सजा शुक्रवार को केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है। उन्होंने इस हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की भी मांग की। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, 'मेरे बेटे को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। जांच सही दिशा में चल रही है और मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में होनी चाहिए।'

आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के पहले से शादीशुदा होने संबंधी खबरों पर विशाल अग्रवाल ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने भी इसके बारे में मीडिया के माध्यम से ही पढ़ा। सिया गोयल और चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ्तार किया गया था और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।