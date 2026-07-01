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सिया ने मर्डर से ठीक पहले क्यों छीन लिया उसका फोन, केतन को पहले ही हो गया था शक?

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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केतन और सिया की बीते फरवरी में सगाई हुई थी और नवंबर में दोनों की शादी होनी थी। इससे पहले ही सिया ने प्रेमी चेतन चौधरी संग मिलकर केतन को मार डाला।

सिया ने मर्डर से ठीक पहले क्यों छीन लिया उसका फोन, केतन को पहले ही हो गया था शक?

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन थ्रिलर फिल्म की तरह खुलासे हो रहे हैं। केतन की मंगेतर सिया गोयल ने जिस चालाकी से प्रेमी चेतन चौधरी संग मिलकर केतन को मारने की साजिश रची, उससे पुलिस भी हैरान है। दोनों ने हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए भी पूरा प्लान तैयार कर लिया था। सिया और चेतन ने इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए पूरी चालाकी की, लेकिन अब पुलिस जांच में सारे खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जांच में यह बात सामने आई है कि सिया गोयल ने केतन को लोहगढ़ किले में खाई में धक्का देने से पहले उसका फोन तक ले लिया था। पुलिस को शक है कि सिया ने सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया।

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, जांच में यह सामने आया कि केतन को कथित तौर पर धक्का देने के बाद उसका मोबाइल फोन सिया के पास था। उन्होंने बताया, “बाद में सिया ने यह फोन केतन के परिवार को सौंप दिया। हम यह जांच कर रहे हैं कि जब फोन सिया के पास था तो उसमें से कहीं कोई महत्वपूर्ण सबूत मिटाया गया या उससे छेड़छाड़ तो नहीं की गई।” इससे पहले 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले पर सिया गोयल और चेतन ने केतन को एक खाई में धक्का दे दिया था। केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी और शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी। फिलहाल सिया और चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें तीन जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

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पुलिस ने रिक्रिएट कराया क्राइम सीन

इस बीच, पुलिस ने बुधवार को क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया। पुलिस चेतन चौधरी के साथ घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस इससे पहले रविवार को सिया के साथ भी घटनास्थल पर जा चुकी है। इस दौरान उसकी मौजूदगी में एक डमी को खाई में नीचे धक्का दिया गया था। वहीं केतन के मोबाइल फोन को लेकर हुए खुलासे के बाद सरकारी वकील ने सोमवार को दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि पुलिस यह पता लगा रही है कि जब सिया के पास केतन का मोबाइल फोन था तब उसने फोन से कोई सबूत मिटाया या नष्ट तो नहीं किया।

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सिया-केतन की चालाकी

इससे पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए सिया और चेतन ने पूरी प्लानिंग की थी। दोनों ने अपने सारे चैट और कॉल लॉग्स डिलीट कर दिए थे। मर्डर के दिन ट्रैक होने से बचने के लिए शातिर चेतन अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ आया था और अपने किसी कर्मचारी का फोन साथ लाया था। अब पुलिस ने सभी आरोपियों के फोन को डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए लैब भेज दिया है ताकि डिलीटेड डेटा को रिकवर किया जा सके।

केतन को पहले से ही था शक?

इस बीच एक अन्य खुलासे में यह बात भी सामने आ रही है कि केतन ने अपने परिवार के सामने सिया को लेकर शक जताया था। केतन ने इशारा दिया था कि हो सकता है कि उसकी मंगेतर का किसी और के साथ रिश्ता हो। उसने परिवार वालों से यह भी पूछा था कि क्या शादी तय करने से पहले लड़की की बैकग्राउंड ठीक से चेक किया गया है या नहीं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके बेटे ने कई बार सिया और चेतन चौधरी के बीच नजदीकियों को लेकर चिंता जताई थी। केतन का कहना था कि सिया बातचीत के दौरान अक्सर चेतन का जिक्र करती थी।

पुलिस के मुताबिक सिया गोयल ने इससे पहले बाली में शादी से पहले के एक प्री वेडिंग फंक्शन को भी कैंसल कर दिया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ''छह जून को बाली का प्लान रद्द होने के बाद केतन ने अपने पिता से बात की और शिकायत की कि सिया छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती है। उसके पिता ने उसे समझाया कि सिया अभी कम उम्र की है, इसलिए शायद वह ऐसा व्यवहार कर रही होगी, और भरोसा दिलाया कि वे उसे समझाएंगे।''

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पुलिस अधिकारी ने कहा, ''14 जून को लोहागढ़ किले से लौटने के बाद, केतन ने एक बार फिर अपने पिता से पूछा कि क्या शादी तय करने से पहले उन्होंने सिया के बारे में ठीक से जांच-पड़ताल की थी। केतन ने अपने पिता को बताया कि जब भी वह उसे फोन करता था, उसका फोन हमेशा बिजी आता था और बातचीत के दौरान वह अक्सर चौधरी का जिक्र करती थी।" केतन को शक था कि सिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि, केतन के परिवार ने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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Siya Ketan Murder Case
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