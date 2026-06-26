अब सिया की खैर नहीं! जिस वकील ने कसाब को दिलवाई फांसी, वही केतन को कोर्ट में दिलाएगा न्याय
शादी से चंद महीने पहले अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने वाली सिया गोयल की अब खैर नहीं है। उसकी मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि जिस वकील ने कसाब को फांसी पर चढ़वाया था, वही अब केतन को न्याय दिलाने जा रहे हैं।
जिस वरिष्ठ वकील ने पाकिस्तान से मुंबई में हमला करने आए अजमल कसाब को फांसी की सजा दिलवाई, अब वही वकील पुणे के केतन को न्याय दिलाएगा। दरअसल, महाराष्ट्र सरकार वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को केतन अग्रवाल हत्याकांड में विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) नियुक्त करने पर राजी हो गई है। निकम वरिष्ठ वकील हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। अब वह कोर्ट में सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के खिलाफ केतन अग्रवाल को न्याय दिलाने के लिए केस लड़ेंगे। ऐसे में साफ है कि अब सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन की खैर नहीं होगी और जैसा किया है, उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा।
केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और न्याय की मांग की। उन्होंने पूरी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने की भी मांग की, जिसे फडणवीस ने स्वीकार कर लिया। साथ ही, निकम को विशेष लोक अभियोजक बनाने की मांग को भी मान लिया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने केतन के पिता को आश्वासन दिया कि उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठाएगी।
26/11 मुंबई हमले में कसाब को दिलवाई फांसी
निकम वकालत क्षेत्र के जाने-पहचाने चेहरे हैं। उन्होंने कई अहम केसों में अपने क्लाइंट को जीत दिलवाई है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान जब अजमल आमिर कसाब को पकड़ा गया तो निकम ने ही पूरे मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक के रूप में पैरवी की थी। उन्होंने कसाब के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामला मजबूत किया। बाद में 21 नवंबर, 2012 को यरवडा जेल में कसाब को फांसी पर लटका दिया गया।
चेतन ने ही सिया को हत्या के लिए उकसाया
उधर, पुलिस जांच में सामने आया है कि सिया गोयल को केतन की हत्या के लिए उकसाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था। एक दिन पहले चेतन और सिया ने पुणे के एक कैफे में मुलाकात भी की थी। पूरे हत्याकांड की प्लानिंग भी बनी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लग गया है। सिया और चेतन, दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूछताछ के दौरान नए-नए खुलासे कर रहे हैं। दरअसल, केतन और सिया की फरवरी में सगाई हुई थी और नवंबर में शादी करने जा रहे थे। लेकिन सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन से रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी। इसी वजह से दोनों ने मिलकर पुणे के लोहागढ़ किले की एक चट्टान से 400 फीट गहरी खाई में केतन को धक्का दे दिया।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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