'मैं तुमसे प्यार करती थी, मुझे छोड़कर क्यों चले गए'; केतन की मौत के बाद सिया ने क्या पोस्ट किया
केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के दौरान हुई थी। शुरुआत में इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में जांच के दौरान कई संदिग्ध तथ्य सामने आए। मंगेतर सिया के व्यवहार में कोई दुख या शोक दिखाई नहीं दिया।
पुणे के लोहागढ़ किले के पास हत्याकांड मामले में नए-नए खुलासे हो रहे है। 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में यह मामला हत्या की साजिश के रूप में सामने आया। इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। जांच के बीच सिया का इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल हो गया है, जिसमें उसने लिखा था, “तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी?” इस पोस्ट ने मामले को लेकर लोगों के बीच और भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
सिया गोयल ने अपनी पोस्ट में लिखा था, "तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे छोड़कर चले गए। जब हमारी शादी में सिर्फ कुछ ही समय बाकी था, तब भी तुम मुझे छोड़ गए। मैं आज तक समझ नहीं पा रही हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कई सपने थे, कई सवाल थे जिनका जवाब अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे।" इस पोस्ट को पढ़ने के बाद इंटरनेट यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
कैसे रची गई केतन अग्रवाल के हत्या की साजिश
पुलिस के अनुसार, केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के दौरान हुई थी। शुरुआत में इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में जांच के दौरान कई संदिग्ध तथ्य सामने आए। केतन के परिवार ने बताया कि उनकी मौत के बाद सिया के व्यवहार में कोई दुख या शोक दिखाई नहीं दिया, जिससे उन्हें संदेह हुआ। पुलिस का दावा है कि सिया और उसके प्रेमी चेतन ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और वे केतन को अपने रिश्ते में बाधा मानते थे।
पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि केतन की हत्या का प्रयास पहली बार 14 जून को किया गया था। आरोप है कि उस दिन सिया केतन को उसी किले पर लेकर गई थी और उसे घाटी की ओर धकेलने की कोशिश की गई। बताया गया कि वहां सांप होने की बात कहकर अफरा-तफरी पैदा की गई, लेकिन प्लान सफल नहीं हो सका। इसके बाद 18 जून को दोबारा ट्रेकिंग के बहाने केतन को किले पर बुलाया गया, जहां उसे खाई में धक्का देकर मार दिया गया। पुलिस का मानना है कि यह पूरी घटना पहले से सुनियोजित थी।
सिया गोयल और केतन अग्रवाल की फरवरी 2026 में सगाई हुई थी और जयपुर में उनकी भव्य शादी की तैयारियां चल रही थीं। दोनों ने बाली में हनीमून की भी योजना बनाई थी, लेकिन सिया ने पासपोर्ट खोने का बहाना बनाकर यात्रा रद्द कर दी थी। बाद में यह दावा झूठा पाया गया। पुणे ग्रामीण पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है और फोरेंसिक साक्ष्यों के साथ गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने कहा कि मामले की परिस्थितियां बेहद संदिग्ध थीं, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें