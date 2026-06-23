'मैं तुमसे प्यार करती थी, मुझे छोड़कर क्यों चले गए'; केतन की मौत के बाद सिया ने क्या पोस्ट किया

केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के दौरान हुई थी। शुरुआत में इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में जांच के दौरान कई संदिग्ध तथ्य सामने आए। मंगेतर सिया के व्यवहार में कोई दुख या शोक दिखाई नहीं दिया।

पुणे के लोहागढ़ किले के पास हत्याकांड मामले में नए-नए खुलासे हो रहे है। 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में यह मामला हत्या की साजिश के रूप में सामने आया। इस मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। जांच के बीच सिया का इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल हो गया है, जिसमें उसने लिखा था, “तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी?” इस पोस्ट ने मामले को लेकर लोगों के बीच और भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

सिया गोयल ने अपनी पोस्ट में लिखा था, "तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे छोड़कर चले गए। जब हमारी शादी में सिर्फ कुछ ही समय बाकी था, तब भी तुम मुझे छोड़ गए। मैं आज तक समझ नहीं पा रही हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कई सपने थे, कई सवाल थे जिनका जवाब अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे।" इस पोस्ट को पढ़ने के बाद इंटरनेट यूजर्स की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

कैसे रची गई केतन अग्रवाल के हत्या की साजिश पुलिस के अनुसार, केतन अग्रवाल की मौत 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले पर ट्रेकिंग के दौरान हुई थी। शुरुआत में इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में जांच के दौरान कई संदिग्ध तथ्य सामने आए। केतन के परिवार ने बताया कि उनकी मौत के बाद सिया के व्यवहार में कोई दुख या शोक दिखाई नहीं दिया, जिससे उन्हें संदेह हुआ। पुलिस का दावा है कि सिया और उसके प्रेमी चेतन ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और वे केतन को अपने रिश्ते में बाधा मानते थे।

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि केतन की हत्या का प्रयास पहली बार 14 जून को किया गया था। आरोप है कि उस दिन सिया केतन को उसी किले पर लेकर गई थी और उसे घाटी की ओर धकेलने की कोशिश की गई। बताया गया कि वहां सांप होने की बात कहकर अफरा-तफरी पैदा की गई, लेकिन प्लान सफल नहीं हो सका। इसके बाद 18 जून को दोबारा ट्रेकिंग के बहाने केतन को किले पर बुलाया गया, जहां उसे खाई में धक्का देकर मार दिया गया। पुलिस का मानना है कि यह पूरी घटना पहले से सुनियोजित थी।