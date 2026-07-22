सिया गोयल का कुछ और ही था प्लान, केतन को पहले घायल करती; इंटरनेट हिस्ट्री मिली
जांच में पता चला है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने शुरुआत से ही केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश नहीं की थी। वहीं, दोनों ने लोनावला के लोहागढ़ किले के अलावा भी कई जगहों का मुआयना किया था। जानते हैं पुलिस की जांच कहां तक पहुंची।
सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने पहले सिया के मंगेतर केतन अग्रवाल को घायल कर शादी टालने की साजिश रची थी। लेकिन, बाद में उन्हें लगा कि इस साजिश में जोखिम अधिक है, इसलिए दोनों ने केतन की हत्या करने का फैसला किया। बाली की प्रस्तावित यात्रा नजदीक आने के कारण दोनों ने जल्द से जल्द वारदात को अंजाम देने की ठान ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस ने 18 जून को रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत के मामले में सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों ने पहले से बनाई गई साजिश के तहत लोहागढ़ किले की चट्टान से धक्का देकर अग्रवाल की हत्या कर दी।
फिल्में देखकर जुटाई जानकारी
पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि केतन अग्रवाल की मौत को हादसा दिखाने के लिए दोनों ने कई तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर सस्पेंस फिल्में देखीं और इंटरनेट पर भी जानकारी जुटाई। आखिर में दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसे चट्टान से धक्का देकर गिराना सबसे बेहतर तरीका होगा।
इन इलाकों पर भी थी नजर
उन्होंने बताया कि साजिश के दूसरे चरण में दोनों ने वारदात के लिए उपयुक्त जगह की तलाश शुरू की। इसके तहत उन्होंने लोनावला के टाइगर प्वाइंट और विसापुर किले समेत ऊंचाई वाले कई स्थानों का मुआयना किया। दोनों ने एक-दूसरे को इन जगहों की तस्वीरें भी भेजीं और आखिरकार हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किले को चुना। उन्होंने बताया कि दोनों ऐसी जगह की तलाश में थे, जहां हत्या के बाद कोई सबूत न मिल सके।
अधिकारी के अनुसार, यह साजिश कई सप्ताह में धीरे-धीरे तैयार हुई। इससे पहले दोनों ने इंटरनेट पर व्यापक खोजबीन की, कई स्थानों का मुआयना किया और वारदात को लेकर बार-बार आपस में चर्चा की।
केतन को क्यों मार दिया
जांच अधिकारियों का दावा है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश इसलिए रची, क्योंकि वह उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था। अधिकारी ने बताया कि दोनों को आशंका थी कि सिया की केतन से शादी हो जाने के बाद उनके रिश्ते का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
पहले था घायल करने का प्लान
अधिकारी ने बताया, 'सिया गोयल घर से भागकर शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह अपने परिवार की बदनामी नहीं चाहती थी और न ही केतन अग्रवाल के परिवार को शर्मिंदगी में डालना चाहती थी। इसलिए उसने और चेतन चौधरी ने शुरुआत में शादी रुकवाने के उपाय तलाशे।' उन्होंने बताया कि दोनों ने किसी दुर्घटना के जरिए केतन अग्रवाल को घायल करने पर भी विचार किया था, ताकि शादी टल जाए। हालांकि, बाद में इस विचार को त्याग दिया।
अधिकारी ने जांच के हवाले से कहा कि अबतक इस मामले में सुपारी देकर हत्या कराए जाने का कोई पहलू सामने नहीं आया है। अधिकारी ने कहा, 'शुरुआत में दोनों का विचार केवल केतन अग्रवाल को घायल करने का था, ताकि यह एक हादसा लगे।'
फिर जल्दबाजी में बनाया प्लान
उन्होंने बताया कि जून की शुरुआत में सिया गोयल और केतन अग्रवाल की प्रस्तावित बाली यात्रा नजदीक आने के साथ ही अपनी साजिश को अंजाम देने की जल्दबाजी भी बढ़ गई थी। पुलिस को यह भी संदेह है कि सिया गोयल ने 14 जून को लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल की हत्या का एक असफल प्रयास भी किया था। फिलहाल सिया और चेतन न्यायिक हिरासत में पुणे की यरवडा केंद्रीय जेल में बंद हैं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें