बेटी दोषी हो तो उसे भी किले से धक्का दे दो, सिया गोयल के पिता की मांग; मां ने खोले राज

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की मौत के मामले में जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि सिया के इशारे पर ही केतन को धक्का दिया गया था। साथ ही आरोपी युवती के पिता ने अपनी बेटी को लेकर खुलकर बात की है।

पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता ने दोषी पाए जाने पर बेटी को भी उसी किले से धक्का देने की मांग की है। आरोपी युवती के पिता प्रवीण गोयल का कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि बेटी ऐसा कर सकती है। साथ ही उनकी पत्नी ने कहा कि केतन और सिया के बीच भी तनाव नहीं देखा और दोनों लगातार बातचीत करते थे।

इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा, 'मुझे अब भी यह बात नामुमकिन लग रही है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला और सच्चाई के रास्ते पर चलती रही।' उन्होंने कहा, 'अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती है, तो कोर्ट को न्याय देने में थोड़ी भी देरी नहीं करनी चाहिए। उसे वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। एक पिता के तौर पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।'

'उसी किले से धक्का दे दो' उन्होंने कहा, 'अगर वह दोषी पाई जाती है, तो उसे भी उसी किले पर ले जाया जाए और उसी जगह से धक्का दे दिया जाए। एक पिता यही कह सकता है।' उन्होंने कहा, 'हां, उसे भी मौत की सजा मिलनी चाहिए।'

मां ने क्या कहा चैनल से बातचीत में सिया की मां ने कहा, 'वो दोनों वीडियो कॉल करते थे। नियमित रूप से मिलते थे और साथ में खुश थे। केतन डिनर के लिए घर भी आया था। हमें ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला, जिससे लगे कि कुछ गलत है।' खास बात है कि उन्होंने इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी।

उन्होंने कहा, 'अगर वह हमें बताती कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती, तो हम क्यों शादी का सामान खरीदने में इतना खर्च करते।' उन्होंने बताया कि बाली में प्री वेडिंग यात्रा को लेकर 50 हजार रुपये की शॉपिंग की थी। उन्होंने यह भी कहा, 'केतन मेरे बेटे की तरह था और इस घटना ने दोनों परिवारों को तोड़ दिया है। हम बहुत उत्साह से शादी की तैयारियां कर रहे थे।'

सिया ने किया इशारा, चेतन ने धक्का दे दिया भाषा से बातचीत में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिया ने 18 जून को लोहागढ़ किले में अपने प्रेमी चेतन चौधरी को पहले से तय इशारा किया, जिसके बाद चेतन ने केतन को खाई में धकेल दिया। अधिकारी के मुताबिक, सिया और चेतन ने एक-दूसरे के साथ भागने के बजाय केतन की हत्या का फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर था कि भागने से उनके परिवारों की बदनामी होगी।

उन्होंने कहा, 'शुरू में सिया और चेतन ने एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश की, जो पूछताछ के दौरान अपराधियों के लिए आम बात है। हालांकि, आखिरकार सिया ने मान लिया कि उसने ही साजिश रची थी और चेतन भी उस योजना में शामिल था।'