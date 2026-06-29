खुल गया सिया गोयल का काला चिट्ठा? ना डर, ना कोई मलाल; केतन हत्या जांच टीम के सामने ऐसी करतूत
अपने मंगेतर केतन को प्रेमी चेतन के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली सिया का काला चिट्ठा खुलता जा रहा है। सिया के मन में अब भी केतन की मौत का कोई मलाल नहीं दिखाई दे रहा है। यह बात रविवार को केतन मर्डर के सीन रिक्रिएशन के दौरान साबित हो गई।
अपने मंगेतर केतन को प्रेमी चेतन के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली सिया का काला चिट्ठा खुलता जा रहा है। सिया के मन में अब भी केतन की मौत का कोई मलाल नहीं दिखाई दे रहा है। यह बात रविवार को केतन मर्डर के सीन रिक्रिएशन के दौरान साबित हो गई। पुलिस सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ किले पर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने सिया से वह जगह बताने को कहा, जहां से उसने केतन को धक्का मारा था। इसके बाद सिया पुलिस को ठीक उस जगह पर लेकर पहुंच गई, जहां उसने मर्डर को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि इससे यह बात साबित होती है कि यह कोई हादसा नहीं था। एक सोची-समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया।
एक पल की भी हिचक नहीं
केतन हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस टीम रविवार को सिया और चेतन को लेकर लोहागढ़ फोर्ट गई थी। इसका मकसद मर्डर सीन रिक्रिएट करके जांच को आगे बढ़ाना था। न्यूज 18 के मुताबिक जांचकर्ताओं ने बताया कि इस दौरान सिया एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई। वह जांच टीम को सीधे उस जगह पर लेकर पहुंच गई जहां से उसने चेतन को धक्का दिया था। पुलिस के मुताबिक अगर चेतन की मौत एक हादसा होती तो सिया के लिए उस जगह को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता। या फिर वह किसी भी जगह से गिर सकता था। लेकिन जिस तरह से सिया ठीक उस स्पॉट पर लेकर पुलिस को पहुंची जहां से चेतन गिरा था, यह साफ करता है कि चेतन को मारा गया है। यह पहाड़ी, किले में स्थित हाथी तालाब के पास है।
सीन रिक्रिएट के दौरान क्या हुआ
सीन रिक्रिएट करने के दौरान फोरेंसिक टीम ने केतन की लंबाई और वजन वाली एक डमी का इस्तेमाल किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सिया ने ही डमी को उस जगह से धक्का दिया, जहां से उसने केतन को गिराया था। इसके बाद डमी ठीक उसी जगह पर जाकर गिरी, जहां से केतन की बॉडी मिली थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिया ने लगभग यह बात कबूल कर ली है कि उसने ही केतन को धक्का मारा था। यही वजह है कि अकेले उसको ही, स्पॉट पर ले जाकर डमी को धक्का दिलवाया गया।
चेतन का कारनामा
जांच में यह भी सामने आया कि सह-आरोपी चेतन चौधरी ने अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए विशेष सावधानी बरती। पुलिस के अनुसार, वह 18 जून को पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित लोहागढ़ किले तक कार के बजाय स्कूटर से गया, ताकि टोल प्लाजा के रिकॉर्ड में उसकी कार का पता न चल सके। पुलिस ने वह स्कूटर जब्त कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि वारदात के बाद चेतन उसी स्कूटर से पुणे लौट गया। जांच में यह भी पता चला कि किले पर पहुंचने के बाद उसने अपना हुलिया बदल लिया था। अधिकारी ने कहाकि वह किले पर हुडी पहनकर चढ़ा, बाद में उसे उतारकर उसने काली टी-शर्ट पहन ली और लौटते समय फिर से हुडी पहन ली। पुलिस का मानना है कि ऐसा पहचान छिपाने के लिए किया गया।
पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वारदात से पहले वे किले पर उपयुक्त स्थान चुनने और अभ्यास करने भी गए थे। हालांकि, पुलिस अभी यह पता लगा रही है कि उन्होंने अभ्यास किस अन्य स्थान पर किया था। अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत सोमवार को समाप्त हो रही है। उन्हें अदालत में पेश कर आगे की पुलिस हिरासत मांगी जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।