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केतन को मारना मेरे लिए आसान था, लेकिन... अब सब कुछ उगलने लगी सिया गोयल

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पुणे
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लोहगढ़ फोर्ट मर्डर केस में आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस के सामने सनसनीखेज खुलासा किया है। सिया का कहना है कि शादी तोड़ने के लिए परिवार का सामना करने से आसान उसे मंगेतर का कत्ल करना लगा।

केतन को मारना मेरे लिए आसान था, लेकिन... अब सब कुछ उगलने लगी सिया गोयल

पुणे के लोहगढ़ फोर्ट मर्डर केस में पुलिस की पूछताछ में एक ऐसा सच सामने आया है, जो किसी के भी होश उड़ा दे। पुलिस कस्टडी में अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की आरोपी सिया गोयल ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। जांचकर्ताओं के मुताबिक, सिया ने बताया कि शादी तोड़ने के लिए परिवार का सामना करने से ज्यादा 'आसान' उसे केतन की हत्या की साजिश रचना लगा।

विग लगाता था मंगेतर, इसलिए सिया करती थी नापसंद

पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी कि सिया गोयल ने पूछताछ में दावा किया है कि वह केतन को इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि वह सिर पर विग (हेयर पैच) लगाता था। जब उससे यह सवाल किया गया कि उसने अपने परिवार को यह क्यों नहीं बताया कि वह इस शादी के खिलाफ है, तो सिया का जवाब था कि वह अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, सिया को लगा कि परिवार का सामना करने और शादी कैंसिल करने की बजाय, केतन को लोहगढ़ किले की गहरी खाई में धक्का देकर मार देना ज्यादा आसान रास्ता था। पुलिस फिलहाल जांच के तहत इस बयान की सत्यता की पुष्टि कर रही है।

मृतक के पिता का दावा- 'यह हत्या की वजह नहीं हो सकती'

इस बीच केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि जरूर की है कि उनका बेटा एक छोटा हेयर पैच लगाता था। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि सगाई से पहले ही सिया और उसके परिवार को इस बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "विग पहनना मेरे बेटे की हत्या का कारण बिल्कुल नहीं हो सकता।"

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सिया के भाई साहिल से भी पुलिस की पूछताछ

इसी कड़ी में पुणे ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को जिला पुलिस मुख्यालय में सिया के भाई साहिल गोयल से भी पूछताछ की। जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या साहिल को सह-आरोपी चेतन चौधरी के साथ अपनी बहन के संबंधों के बारे में पहले से जानकारी थी? और क्या उसने परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी भनक लगने दी थी या नहीं।

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आर्थिक अंतर की वजह से तय की गई थी शादी?

पुलिस के अनुसार, जांच में यह बात सामने आई है कि गोयल परिवार को इसी साल जनवरी में हुए एक कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सिया और चेतन की नजदीकियों के बारे में पता चल गया था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि सिया और चेतन के परिवारों की आर्थिक स्थिति में भारी अंतर था, जिसके चलते सिया के परिवार ने आनन-फानन में उसकी शादी केतन अग्रवाल के साथ तय कर दी। फिलहाल, इस मर्डर केस की पूरी कड़ियां जोड़ने और घटनाक्रम की तह तक जाने के लिए पुलिस परिवार के सदस्यों और करीबियों से लगातार पूछताछ कर रही है।

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