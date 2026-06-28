चेतन का हाथ पकड़कर बैठी सिया, सामने आया वीडियो; केतन की मां बोली- फांसी चाहिए

सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि वह चेतन के साथ बैठकर क्रिकेट मैच देख रही है। सिया और चेतन की मुलाकात भी क्रिकेट मैच के ही दौरान हुई थी।

लोहागढ़ किले से अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को धक्का देकर मारने की आरोपी सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को लेकर कई बातें सामने आ गई हैं। इसी बीच उन दोनों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि दोनों कोई मैच देखने पहुंचे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हुए हैं। सिया ने अपना सिह चेतन के कंधे से टिका रखा है। दोनों ने ही ब्लू जर्सी पहन रखी है। ऐसा लगता है कि यह कोई लोकल मैच है। हालांकि इस वीडियो की तारीख स्पष्ट नहीं है।

क्रिकेट से ही करीब आए थे सिया और चेतन पूछताछ में सिया के भाई साहिल गोयल ने बताया कि चेतन और सिया का परिचय उसी ने करवाया था। साहिल और चेतन 2024 में साथ में क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन सिया भी बड़े भाई साहिल के साथ मैच देखने गई थी, तभी साहिल ने उसका परिचय चेतन से करवाया। इसके बाद 2025 में एक कॉमन फ्रेंड्स की दिवाली पार्टी में सिया और चेतन फिर मिले। यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। देखते-देखते दोनों की दोस्ती रिलेशनशिप में बदली। साहिल ने कबूल किया कि उसे सिया और चेतन की नजदीकी के बारे में पता था और इसीलिए केतन के साथ सगाई होने के बाद वह सिया को चेतन से दूरी बनाने के लिए कहता था।

केतन का सिर कुचला होने का दावा किले से 400 मीटर की खाई में गिरने के बाद सिया एक बार चिल्लाई थी। इसके बाद गार्ड ने पुलिस की सूचना दी। रेस्क्यू टीम में शामिल सुनील गायकवाड़ ने बताया का केतन का सिर कुचला हुआ था और उसके हाथ और पैर में भी कई चोटें तीं। अन्य लोग चीख रहे थे, रो रहे थे लेकिन सिया वहीं एकदम शांत खड़ी थी।

क्या बोले केतन के पिता केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा कि घटना वाले दिन ही उन्हें सिया पर शक हो गया था। उन्होंने कहा कि एक महिला पुलिसकर्मी ने कहा था कि केतन जिंदा है और अस्पताल ले जाना चाहिए। यह सुनते ही सिया के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि केतन का मुंह बंधा हुआ था। मुंह खुलवाकर उसकी पहचान की जा सकी। केतन और सिया 18 जून को लोहागढ़ किला घूमने गए थे। सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन पर ही केतन की हत्या का आरोप है। दोनों ही पुलिस की हिरासत में हैं।

केतन की मां बोलीं- फांसी चाहिए केतन की मां ने सिया गोयल और चेतन की फांसी की मांग की है। शनिवार रात लोगों ने केतन को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए केतन की मां ने कहा कि सिया ने एक बिना गलती के एक बेटे को मार डाला है। वह किसी की बेटी जरूर है लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए।

सिया की मां ने क्या कहा सिया की मां पूजा का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी ही दोषी है तो उसी उसी जगह से नीचे फेंक देना चाहिए जहां से केतन गिरा था। वहीं सिया के पिता प्रवीण गोयल का दावा है कि सिया ने ही केतन से रिश्ते का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि एक बार केतन सुबह 4 बजे ही सिया से मिलने घर आ गया था।

एक दिन पहले कैफे में मिले थे सिया और चेतन IANS की एक रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि हत्या से एक दिन पहले सिया और चेतन एक कैफे में मिले थे। यहीं दोनों ने केतन की हत्या की साजिश रची थी। दोनों ने यह भी तय कर लिया था कि केतन को कहां से धक्का देना है। दोनों ने एक बैकअप प्लान भी बना रखा था। अगर केतन बच जाता तो उसे सड़क हादसे में मारने का प्लान था। केतन को ट्रेकिंग का शौक था और इसी को सिया ने अपना हथियार बना लिया।