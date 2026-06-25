अनजान था केतन, कैफे में प्रेमी संग मारने का प्लान बना रही थी सिया; इंटरनेट पर खोजा तरीका
पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने हत्या से पहले ऑनलाइन सर्च किए तरीके। 6 महीने में 2004 बार फोन पर बात कर रची मर्डर की खौफनाक साजिश।
पुणे के युवा बिजनेसमैन केतन विशाल अग्रवाल की हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने हत्या की यह खौफनाक साजिश पूरी प्लानिंग के साथ रची थी। लोहगढ़ फोर्ट से धक्का देकर केतन की जान लेने से पहले, इन दोनों ने अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट के जरिए 'हत्या करने के तरीके' भी सर्च किए थे।
6 महीने में 2004 बार की फोन पर बात
पुणे (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज के विस्तृत विश्लेषण का हवाला देते हुए बताया कि यह मर्डर पूरी तरह से सुनियोजित था। एसपी ने बताया, "पिछले छह महीनों (1 जनवरी से 18 जून) के बीच सिया और चेतन ने एक-दूसरे को 2,004 बार फोन किया। इस दौरान दोनों ने करीब 238 घंटे एक-दूसरे से बात की। इनमें से कुछ कॉल तो 2 से 3 घंटे तक लंबी चली थीं।"
मर्डर वाले दिन कैफे में रची गई थी फाइनल साजिश
जांच में यह भी पता चला है कि घटना वाले दिन सिया और चेतन लोहगढ़ फोर्ट जाने से पहले एक कैफे में मिले थे। यहीं पर दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने के अपने प्लान को अंतिम रूप दिया। मामले के जांच अधिकारी और लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर दिनेश तायड़े ने बताया कि केतन अग्रवाल की हत्या को अंजाम देने के बाद भी सिया और चेतन के बीच कॉल और मैसेज का सिलसिला लगातार जारी रहा।
शादी के खिलाफ थी सिया, भागने का विकल्प नहीं था
पुलिस को शक है कि सिया इस अरेंज मैरिज को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वह अपने परिवार को चेतन के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बताने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "सामाजिक दबाव और अपने परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए सिया के पास चेतन के साथ भागने का कोई विकल्प नहीं था।"
कौन था केतन अग्रवाल और कैसे तय हुई थी शादी?
बिजनेस बैकग्राउंड: 25 वर्षीय केतन अग्रवाल अपनी फैमिली फर्म 'सक्सेस ग्रुप' में डायरेक्टर था। यह कंपनी महाराष्ट्र में वेयरहाउस डेवलप करने वाली सबसे बड़ी फर्म्स में से एक है। इसी साल फरवरी में केतन के मामा ने बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए उसकी सगाई 20 वर्षीय सिया गोयल से कराई थी। दोनों की शादी इस साल नवंबर में होने वाली थी, जिसके लिए उदयपुर में होटल भी बुक हो चुके थे।
परिवार था अनजान
सिया गोयल भी पुणे के एक रसूखदार बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखती है। अग्रवाल परिवार इस बात से पूरी तरह अनजान था कि सिया 22 वर्षीय चेतन चौधरी से प्यार करती है।
फिलहाल, पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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