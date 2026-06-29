सिया गोयल और चेतन की उदयपुर ट्रिप, कई दिन साथ बिताए; केतन से ऐंठे 1 करोड़ रुपये

सिया गोयल और चौधरी को अग्रवाल की हत्या की साजिश रचने और उन्हें पुणे जिले के लोहागढ़ किले से धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गोयल ने पुलिस को कथित तौर पर बताया कि वह अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी।

सिया गोयल और चेतन चौधरी के रिश्ते को लेकर नई जानकारी सामने आई है। खबर है कि केतन अग्रवाल से फरवरी में सगाई से कुछ समय पहले ही दोनों ने राजस्थान के उदयपुर की यात्रा की थी। साथ ही कहा जा रहा है कि सिया ने केतन की हत्या के तीन साल बाद शादी करने की तैयारी की थी। इसके अलावा आरोप ये भी हैं कि युवती ने केतन से मोटी रकम ऐंठकर अपने प्रेमी को दी थी। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि केतन से सगाई के कुछ हफ्ते पहले ही चेतन और सिया एक ग्रुप के साथ उदयपुर गए थे। वहां उन्होंने कई दिन साथ में भी गुजारे थे। अब पुलिस उदयपुर के पहलुओं पर भी बारीकी से जांच कर रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सिया कभी भी केतन से शादी नहीं करना चाहती थी।

तीन साल की तैयारी जांच में पता चला है कि सिया को यकीन था कि अगर केतन की हत्या हो जाती है, तो उसके पास शादी पर विचार करने के लिए तीन साल होंगे। उन्होंने कहा कि युवती चेतन से शादी करना चाहती थी। इस साजिश के तहत सिया ने केतन से शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपये वसूल लिए थे और बाद में चेतन को दे दिए। आरोपी युवक इस रकम का इस्तेमाल अपना बिजनेस बढ़ाने में करना चाहता था।

रिपोर्ट के मुताबिक, चेतन ने सिया को भरोसा दिया था कि रुपये मिलने के बाद उसे तीन साल का समय चाहिए। कहा जा रहा है कि योजना यही थी कि केतन की मौत के कुछ महीनों के बाद चेतन सिया के परिवार से मिलेगा और शादी की अनुमति मांगेगा।

खुद बैठ गई, ताकि बच जाए सिया गोयल कथित तौर पर न केवल अपने प्रेमी चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले से केतन को धक्का देने का संकेत देने के लिए बैठी थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि धक्का दिए जाने के दौरान वह खुद केतन की पहुंच से दूर रहे। पुलिस के अनुसार, चेतन चौधरी ने भी वारदात से पहले पूरी तैयारी की थी। वह ऐतिहासिक स्थल तक स्कूटर से गया, क्योंकि उसे आशंका थी कि यदि वह कार से जाता तो टोल प्लाजा के रिकॉर्ड के जरिए उसकी पहचान हो सकती है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि योजना के अनुसार सिया गोयल को बैठकर संकेत देना था, जिसके बाद चेतन चौधरी पीछे से आकर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दे देता। अधिकारी के अनुसार, दोनों ने इस योजना को सटीकता के साथ अंजाम दिया।