भाजपा किस वजह से जीतती है चुनाव? PM मोदी ने बताई वजह; कांग्रेस को दिया नया नाम

संक्षेप: पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर भारत के लोगों की ऊंची आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को लेकर एक सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग आज उन राजनीतिक दलों पर भरोसा करते हैं जिनकी नीयत अच्छी है।

Tue, 18 Nov 2025 01:48 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उन लोगों पर कटाक्ष किया है भाजपा को हमेशा ‘‘चुनावी मोड’’ में रहने वाली पार्टी कहते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव परिणाम ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट संदेश दिया है कि उनकी विकास नीतियां ही उनकी पार्टियों का भविष्य निर्धारित करेंगी, चाहे वे ‘वामपंथी, दक्षिणपंथी या मध्यमार्गी’ पार्टी हों। देश के प्रख्यात पत्रकार रह चुके रामनाथ गोयनका के सम्मान में आयोजित समारोह में व्याख्यान देते हुए पीएम मोदी ने भाजपा के चुनाव जीतने की वजह को लेकर भी बातचीत की।

लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने फिर से यह कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा, मोदी हमेशा, चौबीसों घंटे, चुनावी मोड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं, चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशन मोड में रहना जरूरी होता है।” पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा चुनाव इसलिए जीतती है क्योंकि वह चौबीसों घंटे लोगों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

क्यों चुनाव जीत जाती है भाजपा?

उन्होंने आगे कहा, “भाजपा के लाखों करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से पार्टी की जड़ों सींचा है और वे आज भी सींच रहे हैं। इतना ही नहीं, केरल, बंगाल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने खून से भी भाजपा को सींचा है। जिस पार्टी के पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हों, उसके लिए सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वे लोगों का दिल जीतने के लिए सेवा भावना से निरंतर काम करते हैं।’’

बिहार चुनाव से क्या सबक?

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने व्याख्यान में कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें, उनका प्राथमिक ध्यान विकास पर होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, ‘‘बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर भारत के लोगों की ऊंची आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को लेकर एक सबक सिखाया है। भारत के लोग आज उन राजनीतिक दलों पर भरोसा करते हैं जिनकी नीयत अच्छी है और जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और विकास को प्राथमिकता देते हैं।”

कांग्रेस को नया नाम

इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद का समर्थन करने वाली ताकतें देश में अपनी जमीन खो रही हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा, ‘‘बीते पांच दशकों तक देश का जरूर हर बड़ा राज्य माओवाद की चपेट में रहा। देश का दुर्भाग्य रहा कि भारत के संविधान को नकारने वाले कांग्रेस माओवादी आतंकवाद को पालती पोसती रही।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने प्रमुख संस्थानों में ‘शहरी नक्सलियों’ को शामिल किया। पीएम मोदी ने कहा, ‘‘10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली पैठ जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को 'मुस्लिमलीगी माओवादी कांग्रेस (MMC)' बना चुके हैं। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 'मुस्लिमलीगी माओवादी कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश हित की तिलांजलि दी है।’’

