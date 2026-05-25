Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर एक्शन, जिलेटिन स्टिक्स मिलने पर 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

यह घटना 10 मई को कनकपुरा रोड स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के पास गेट पर हुई थी, जहां पीएम के काफिले के रूट पर संदिग्ध जिलेटिन स्टिक्स, बैटरियां और सर्किट वाला बॉक्स बरामद हुआ था। 

पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर एक्शन, जिलेटिन स्टिक्स मिलने पर 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड

बेंगलुरु साउथ के एसपी रामनगर ने पीएम नरेंद्र मोदी की 10 मई की बेंगलुरु यात्रा के दौरान जिलेटिन स्टिक्स मिलने की घटना में ऐक्शन लिया है। इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें एक पीएसआई, एक एएसआई और चार कांस्टेबल शामिल हैं, जो उस दिन सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। निलंबन जांच पूरी होने तक रहेगा। इस कार्रवाई से सुरक्षा लापरवाही की जिम्मेदारी तय करने का साफ संदेश गया है।

ये भी पढ़ें:आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार और विस्फोटक बरामद; जम्मू-कश्मीर में बड़ी कामयाबी

यह घटना 10 मई को कनकपुरा रोड स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के पास वाडेराहल्ली गेट पर हुई थी, जहां पीएम के काफिले के रूट पर संदिग्ध जिलेटिन स्टिक्स, बैटरियां और सर्किट वाला बॉक्स बरामद हुआ था। 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में फाउंडेशन डे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उनके पहुंचने से लगभग आधा घंटा पहले सुरक्षा टीम को संदिग्ध वस्तु की सूचना मिली। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तुरंत जांच की और पुष्टि की कि इसमें दो जेलाटिन स्टिक्स, टाइमर और अन्य विस्फोटक सामग्री थी।

ये भी पढ़ें:लोकतंत्र की जीत और डराने-धमकाने वाली राजनीति की हार, फलता के नतीजे पर PM मोदी

10 मई को क्या हुआ था?

रिपोर्ट के मुताबिक, 10 मई को पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। आसपास की सर्चिंग में और सामग्री भी मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। कर्नाटक पुलिस ने तुरंत 6 स्पेशल टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी। इस घटना को गंभीर सुरक्षा चूक माना जा रहा है। पुलिस को शक है कि किसी ने जानबूझकर यह सामग्री रखी हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और विस्फोटक का स्रोत भी स्पष्ट नहीं हो सका है।

ये भी पढ़ें:कॉकरोच जनता पार्टी के सवाल पर बोले कुमार विश्वास- हिट भी बने हैं, इलाज हो जाएगा

कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मामले की निगरानी की। एनआईए को जांच सौंपने की भी चर्चा हुई। पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज, लोकल इलाकों से जिलेटिन की खरीदारी और संदिग्ध गतिविधियों की जांच तेज कर दी है। इस पूरे मामले ने वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल और रूट सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बेंगलुरु पुलिस अब और सख्ती से सुरक्षा व्यवस्था लागू करने पर जोर दे रही है। जांच अभी जारी है और आगे की रिपोर्ट का इंतजार है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
PM Modi Karnataka
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।