स्कूल में दलित को खाना बनाने से रोका, छह लोगों को हो गई जेल; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

तमिलनाडु की एक अदालत ने दलित शख्स को स्कूल में खाना बनाने से रोकने पर 6 लोगों को दो साल जेल की सजा सुनाई है। कुल 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था जिनमें से चार की मौत हो गई और 25 को बरी कर दिया गया है।

Sat, 29 Nov 2025 02:27 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
तमिलनाडु की एक अदालत ने दलित समुदाय की एक महिला को सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाने से रोकने के मामले में छह लोगों को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2018 का है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने पी पलानीसामी गौंडर, एन शक्तिवेल, आर षणमुगम, सी वेलिंगिरी, ए दुरैसामी और वी सीता लक्ष्मी को जातिगत भेदभाव और अन्य अपराधों के लिए सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के थिरुमलाई गौंडमपलायम स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रसोइया पी पप्पल (44) को छह लोगों के हाथों भेदभाव का सामना करना पड़ा था। सभी छह लोग बच्चों के अभिभावक हैं। अभिभावकों ने दलित महिला रसोइया के स्कूल के बच्चों के लिए खाना पकाने पर आपत्ति जताई थी।

तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा के सदस्यों ने दलित महिला रसोइया के साथ हुए भेदभाव और उसके बाद उनके स्थानांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पी पप्पल ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। चेयूर पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इनमें से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

सुनवाई के दौरान जूडिशल मैजिस्ट्रेट एम सुरेश ने कहा कि 6 लोगों को दोषी ठहराते हुए उनपर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं 25 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान ही चार लोगों की मौत हो गई थी।

