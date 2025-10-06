Six people arrested killing disabled man bid to claim insurance payouts of up to Rs 5 crore फर्जी शादी, हत्या और दुर्घटना का नाटक; बीमा के 5 करोड़ पाने के लिए रची खौफनाक साजिश, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsSix people arrested killing disabled man bid to claim insurance payouts of up to Rs 5 crore

फर्जी शादी, हत्या और दुर्घटना का नाटक; बीमा के 5 करोड़ पाने के लिए रची खौफनाक साजिश

आरोपियों ने गंगाधर पर हमला कर उसकी हत्या की और फिर शव को होसपेट के बाहरी इलाके में सड़क की ओर ले गए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक पुरानी बजाज एक्सेल मोटरसाइकिल किराए पर ली, शव को उस पर रखा और दुर्घटना का नाटक किया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 03:09 PM
share Share
Follow Us on
फर्जी शादी, हत्या और दुर्घटना का नाटक; बीमा के 5 करोड़ पाने के लिए रची खौफनाक साजिश

कर्नाटक में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर विकलांग व्यक्ति की हत्या कर 5.25 करोड़ रुपये की बीमा राशि हड़पने के लिए साजिश रचने का आरोप है। आरोपियों की पहचान कृष्णप्पा, रवि गोसांगी, अजेया, रियाज, योगराज सिंह और हुलिगेम्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई कार और मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना विजयनगर जिले के होसपेट में बुधवार को हुई। जांच में पता चला कि 34 वर्षीय गंगाधर कौलपेट का रहने वाला था, जिसकी 6 लोगों के गिरोह ने हत्या कर दी। इसमें हुलिगेम्मा नाम की एक महिला भी शामिल थी, जिसने गंगाधर की पत्नी बनने का नाटक किया।

ये भी पढ़ें:सबरीमाला में सोने की चोरी की जांच करेगी SIT, गोपनीय रहेगी रिपोर्ट: हाई कोर्ट

आरोपियों ने गंगाधर को कुंद वस्तुओं से हमला कर उसकी हत्या की और फिर शव को होसपेट के बाहरी इलाके में सड़क पर ले गए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक पुरानी बजाज एक्सेल मोटरसाइकिल किराए पर ली, शव को उस पर रखा और अपनी कार को मोटरसाइकिल से टकराकर घातक सड़क दुर्घटना का दृश्य रचा, फिर मौके से फरार हो गए। हालांकि, पुलिस को मोटरसाइकिल की चाबी एक पाउच में मिली, जिससे संदेह पैदा हुआ। विजयनगर की पुलिस अधीक्षक एस. जाह्नवी ने कहा, 'अगर यह दुर्घटना होती तो बाइक की चाबी या तो गाड़ी में होती या आसपास गिरी होती। चाबी का पाउच में मिलना संदिग्ध था।'

पीड़ित के बारे में क्या चला पता

आगे की जांच में पता चला कि गंगाधर बीमार था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। हालांकि, वह पहले से शादीशुदा था लेकिन आरोपियों ने हुलिगेम्मा के साथ उसकी फर्जी शादी को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज कराया। उन्होंने गंगाधर के नाम पर फर्जी नॉमिनी के साथ बैंक खाते खोले और विभिन्न कंपनियों से 6 बीमा पॉलिसियां लीं। इनका कुल मूल्य 5.25 करोड़ रुपये था, जिसमें एक दुर्घटना बीमा भी शामिल था। इसके लिए वे लगातार प्रीमियम का भुगतान कर रहे थे।

मास्टरमाइंड योगराज सिंह के बारे में खुलासे

पुलिस ने बताया कि इस अपराध का मास्टरमाइंड योगराज सिंह था, जो एक्सिस बैंक का कर्मचारी है। उसका तरीका था कि वह कमजोर लोगों जैसे कि बेसहारा, अनाथ या गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को निशाना बनाता था। वह उनके नाम पर बैंक खाते खोलता, सारी कागजी कार्रवाई खुद करता, जीवन बीमा पॉलिसियां लेता, फर्जी नॉमिनी बनाता और सभी दस्तावेज पीड़ितों के नाम पर तैयार करता था। पुलिस ने कहा कि योगराज सिंह अन्य समान मामलों में भी शामिल हो सकता है, जिनकी जांच चल रही है। इस हत्या को दुर्घटना बीमा की राशि हड़पने के लिए अंजाम दिया गया था। गंगाधर की पत्नी की शिकायत पर जांच शुरू हुई, जिसके बाद इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ।

Karnataka Crime News Bank
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।