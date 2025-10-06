फर्जी शादी, हत्या और दुर्घटना का नाटक; बीमा के 5 करोड़ पाने के लिए रची खौफनाक साजिश

आरोपियों ने गंगाधर पर हमला कर उसकी हत्या की और फिर शव को होसपेट के बाहरी इलाके में सड़क की ओर ले गए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक पुरानी बजाज एक्सेल मोटरसाइकिल किराए पर ली, शव को उस पर रखा और दुर्घटना का नाटक किया।

कर्नाटक में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर विकलांग व्यक्ति की हत्या कर 5.25 करोड़ रुपये की बीमा राशि हड़पने के लिए साजिश रचने का आरोप है। आरोपियों की पहचान कृष्णप्पा, रवि गोसांगी, अजेया, रियाज, योगराज सिंह और हुलिगेम्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई कार और मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना विजयनगर जिले के होसपेट में बुधवार को हुई। जांच में पता चला कि 34 वर्षीय गंगाधर कौलपेट का रहने वाला था, जिसकी 6 लोगों के गिरोह ने हत्या कर दी। इसमें हुलिगेम्मा नाम की एक महिला भी शामिल थी, जिसने गंगाधर की पत्नी बनने का नाटक किया।

आरोपियों ने गंगाधर को कुंद वस्तुओं से हमला कर उसकी हत्या की और फिर शव को होसपेट के बाहरी इलाके में सड़क पर ले गए। पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक पुरानी बजाज एक्सेल मोटरसाइकिल किराए पर ली, शव को उस पर रखा और अपनी कार को मोटरसाइकिल से टकराकर घातक सड़क दुर्घटना का दृश्य रचा, फिर मौके से फरार हो गए। हालांकि, पुलिस को मोटरसाइकिल की चाबी एक पाउच में मिली, जिससे संदेह पैदा हुआ। विजयनगर की पुलिस अधीक्षक एस. जाह्नवी ने कहा, 'अगर यह दुर्घटना होती तो बाइक की चाबी या तो गाड़ी में होती या आसपास गिरी होती। चाबी का पाउच में मिलना संदिग्ध था।'

पीड़ित के बारे में क्या चला पता आगे की जांच में पता चला कि गंगाधर बीमार था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। हालांकि, वह पहले से शादीशुदा था लेकिन आरोपियों ने हुलिगेम्मा के साथ उसकी फर्जी शादी को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज कराया। उन्होंने गंगाधर के नाम पर फर्जी नॉमिनी के साथ बैंक खाते खोले और विभिन्न कंपनियों से 6 बीमा पॉलिसियां लीं। इनका कुल मूल्य 5.25 करोड़ रुपये था, जिसमें एक दुर्घटना बीमा भी शामिल था। इसके लिए वे लगातार प्रीमियम का भुगतान कर रहे थे।