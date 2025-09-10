SIT ने गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच रिपोर्ट असम के मुख्यमंत्री को सौंप दी है। सीएम हिमंत बिश्व सरमा ने कहा कि वह पहले रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे, इसके बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

असम की राजनीति में जल्द ही उथल-पुथल मच सकती है, क्योंकि विशेष जांच दल (SIT) ने गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच रिपोर्ट असम के मुख्यमंत्री को सौंप दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व सरमा ने कहा कि वह पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और उनके परिवार के कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे, इसके बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 17 फरवरी 2025 को असम कैबिनेट ने एक विशेष जांच दल का गठन किया था, जिसका मकसद पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख और उसके सहयोगियों की भारत विरोधी गतिविधियों की जांच करना था। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि देश की संप्रभुता को कमजोर करने वाली संभावित साजिश की ओर भी इशारा करते हैं।

एसआईटी ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने गोलाघाट जिले में पत्रकारों से कहा कि वह रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद सरकार जनता को रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर जांच है, जो देश की सुरक्षा से जुड़ी है। रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं यहां कोई फिल्म दिखाने नहीं आया हूं कि रिपोर्ट आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसकी सामग्री की घोषणा कर दूं। मीडिया को शायद ऐसी उम्मीद है, लेकिन सरकार इस तरह काम नहीं करती। मुझे पहले रिपोर्ट पढ़नी होगी, उसके बाद ही मैं बता सकता हूं कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने समय सीमा का पालन करने के लिए एसआईटी की प्रशंसा भी की।

गोगोई ने क्या कहा? असम सीएम के बयान पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने हिमंत बिश्व शर्मा पर अपनी सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए 'झूठ गढ़ने' का आरोप लगाया। गोगोई ने कहा कि उन्हें लगता है कि असम के लोग इतने भोले हैं कि उनके बेबुनियाद आरोपों पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन लोग समझदार हैं और उनके दुष्प्रचार को समझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने 'भ्रष्ट शासन' को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और दावा किया कि सरमा ने अपने परिवार को लाभ पहुंचाने और अवैध संपत्ति जमा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है।

गोगोई ने कहा कि असम में जनता का मूड पहले से ही भाजपा सरकार के खिलाफ है। हिमंत विश्व सरमा चाहे कुछ भी कहें, बदलाव की तेज हवा चल रही है। लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दे, रोजगार सृजित करे और स्थानीय उद्योगों व कारीगरों को बढ़ावा दे।

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से हिमंत बिश्व सरमा, गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर हमले बोलते रहे हैं और आरोप लगाते रहे हैं कि उनका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध है। बता दें कि हिमंत विश्व सरमा 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमालीगढ़ रिफाइनरी दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए गोलाघाट पहुंचे थे।