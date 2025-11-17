BLO की खुदकुशी के बाद केरल में ठप हो गया SIR का काम, कांग्रेस बोली- CPI (M) जिम्मेदार

संक्षेप: केरल में एसआईआर के काम में लगे एक अधिकारी की खुदकुशी के बाद BLO ने सोमवार को काम रोक दिया है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं की धमकी की वजह से बीएलओ ने खुदकुशी की थी।

केरल में बूथ लेवल ऑफिसर्स के विरोध की वजह से सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया बुरी तरह बाधित हो गई है। कन्नूर में एक बीएलओ के आत्महत्या करने के बाद, राज्य सरकारी कर्मचारी और शिक्षक कार्य परिषद, शिक्षक सेवा संगठनों की संयुक्त समिति और केरल एनजीओ संघ ने कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। कर्मचारी संगठनों ने एक बयान में कहा कि राज्य भर में बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) सोमवार को कोई काम नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सीपीआई (एम) कार्यकर्ताओं की धमकी की वजह से अधिकारी ने खुदकुशी की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राज्य में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि सीपीआई (M) कार्यकर्ताओं ने मृतक अधिकारी जॉर्ज को खुदकुशी के लिए उकसाया था। उन्होंने कहा, एन्युमरेशन के दौरान कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट साथ चले गए और इसलिए जॉर्ज को धमकाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि सीपीआई (एम) किसी भी तरह से कांग्रेस के पारंपरिक मतदाताओं के नाम कटवाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ज्यादातर बीएलओ महिलाएँ हैं। हर बूथ पर 700 से 1200 वोटर होते हैं। टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें एक-एक घर को कई बार जाना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।

केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और सभी जिलों के कलेक्ट्रेट पर संयुक्त विरोध मार्च भी की जा रही है। संगठनों ने आरोप लगाया कि (मतदाता सूची के) विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित कार्य दायित्वों की वजह से बीएलओ गंभीर दबाव में हैं। हालांकि सभी राजनीतिक दलों और कई संगठनों ने मांग की है कि एसआईआर को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कथित तौर पर इनकार कर दिया है।

बयान में कहा गया है, ''इसके बजाय, इसने बहुत ही कम समय में उच्च लक्ष्यों के साथ अवास्तविक कार्यभार थोप दिया। यह दबाव बीएलओ को आत्महत्या की ओर धकेल रहा है।' कन्नूर के पय्यान्नूर में 44 वर्षीय बीएलओ अनीश जॉर्ज का शव रविवार को उनके घर में फंदे से लटका मिला था। परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने एसआईआर से जुड़े कामकाज के दबाव के कारण यह कदम उठाया।

केरल विधानसभा में विपक्ष नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीसन ने कहा कि जॉर्ज की मौत से संबंधित मामले की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ पर काम का अत्यधिक बोझ है। उन्होंने निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से उचित जांच करने और स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया।