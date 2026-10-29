वोटर लिस्ट से लाखों नाम कटे, लेकिन विदेशी नागरिक मिले सिर्फ 1600; SIR में क्या निकला?

SIR के दौरान छह राज्यों की मतदाता सूची में करीब 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान हुई। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 716 मामले मिले। वहीं, चुनाव आयोग ने अलग से आंकड़े जुटाने की बात से इनकार किया।

कहीं 716 तो कहीं सिर्फ 2 विदेशी नागरिक मिले, छह राज्यों में SIR के आंकड़े क्या बताते हैं? (फोटो- AFP)

चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान छह राज्यों में मतदाता सूची में करीब 1,600 संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान की गई है। हालांकि, मतदाताओं की कुल संख्या और मतदाता सूची से हटाए गए नामों के मुकाबले यह आंकड़ा बेहद कम है। इन राज्यों में कुल 9.86 करोड़ मतदाता हैं। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने राज्यों से संदिग्ध विदेशी नागरिकों का अलग से आंकड़ा जुटाने को नहीं कहा था। कुछ राज्यों ने इस तरह का डेटा रखने से भी इनकार किया है।

पिछले साल बिहार में SIR की घोषणा करते समय चुनाव आयोग ने अवैध विदेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने को इस प्रक्रिया की एक वजह बताया था। लेकिन अब तक जिन राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या चल रही है, वहां संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान के आंकड़े सीमित हैं।

कर्नाटक में सबसे ज्यादा 716 विदेशी नागरिकों की पहचान कर्नाटक में SIR के तहत अंतिम मतदाता सूची से 99.7 लाख नाम हटाए गए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने 716 विदेशी नागरिकों की पहचान की, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अनबुकुमार ने मंगलवार को भी विदेशी नागरिकों की पहचान किए जाने की पुष्टि की थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि ऐसे लोगों की संख्या 1,000 से कम है।

राज्य के अलग-अलग जिलों में सामने आए मामले इस प्रकार हैं: बेंगलुरु नॉर्थ: यहां 545 नेपाली नागरिकों समेत विदेशी नागरिकों की पहचान की गई।

दक्षिण कन्नड़: यहां 40 विदेशी नागरिक मिले। इनमें नेपाल के 17, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के छह-छह, कनाडा के पांच, ब्रिटेन के दो और नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड तथा नॉर्वे के एक-एक नागरिक शामिल हैं।

उत्तर कन्नड़: जिला अधिकारियों के मुताबिक, यहां 22 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई। इनमें नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हैं।

उडुपी: जिला निर्वाचन अधिकारी टीके स्वरूपा के मुताबिक, यहां नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा समेत विभिन्न देशों के 47 विदेशी नागरिक मिले।

अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र थे, लेकिन सत्यापन के दौरान वे स्कूल प्रमाणपत्र और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड जैसे दूसरे दस्तावेजों की जानकारी नहीं दे सके।

झारखंड, मेघालय, केरल और गोवा में कितने मामले मिले? हिंदुस्तान टाइम्स ने उन 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से बात की, जहां SIR पूरा हो चुका है या मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। इनमें से 11 राज्यों के अधिकारियों ने जवाब दिया। छह राज्यों ने संदिग्ध विदेशी नागरिकों की संख्या बताई, जबकि चार राज्यों ने कहा कि वे इस तरह का डेटा नहीं रखते। ओडिशा ने ऐसे मामले मिलने की बात तो कही, लेकिन उनकी संख्या नहीं बताई।

अन्य राज्यों में सामने आए मामले इस प्रकार हैं: झारखंड: राज्य में तीन विदेशी नागरिकों की पहचान की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक, ये तीनों अफगानिस्तान के नागरिक हैं। राज्य में पांच अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी, जबकि अंतिम सूची 30 नवंबर को जारी होनी है।

झारखंड की मसौदा सूची में 2.21 करोड़ नाम थे। SIR से पहले की 2.646 करोड़ नामों वाली सूची के मुकाबले इसमें करीब 43.6 लाख नाम कम हो गए।

मेघालय: राज्य में नेपाली मूल के दो पुरुषों के नाम मतदाता सूची में मिले। दोनों की शादी भारतीय महिलाओं से हुई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीडीआर तिवारी ने बताया कि इन दोनों की पहचान पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावसिनराम में हुई।

तिवारी के मुताबिक, दोनों के नाम तुरंत हटा दिए गए और मामला गृह विभाग को भेज दिया गया। 26 अक्टूबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 21.8 लाख नाम थे। इस प्रक्रिया में कुल 1,65,682 नाम हटाए गए।

केरल: राज्य के एक वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, यहां करीब 500 ऐसे लोगों की पहचान हुई, जिनके पास विदेशी नागरिकता थी, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज थे। 21 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 2.695 करोड़ नाम थे। इस दौरान कुल 8,97,211 नाम हटाए गए।

गोवा: राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने बताया कि यहां विदेशी पासपोर्ट रखने वाले 419 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई। 21 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 10.6 लाख नाम थे। इस प्रक्रिया में कुल 1,27,468 नाम हटाए गए।

मिजोरम: राज्य में विदेशी नागरिकों से जुड़े ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली। सात सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 8.35 लाख नाम थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी गरिमा गुप्ता ने कहा कि मसौदा सूची में विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता के रूप में दर्ज होने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

दिल्ली समेत चार राज्यों ने नहीं रखा संदिग्ध विदेशी नागरिकों का अलग रिकॉर्ड पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास संदिग्ध विदेशी नागरिकों से जुड़ा अलग डेटा उपलब्ध नहीं है।

पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि मतदाताओं को केवल ASDD श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया था। संदिग्ध विदेशी नागरिकों का अलग आंकड़ा एकत्र नहीं किया गया।

उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने इस तरह के डेटा को जुटाने की जरूरत और व्यवहार्यता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल कार्यालय के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है।

ओडिशा के एक अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि मतदाता सूची में संदिग्ध विदेशी नागरिकों के मामले सामने आए थे, लेकिन उनकी संख्या दर्ज नहीं की गई।

चुनाव आयोग ने अलग से आंकड़े जुटाने को नहीं कहा चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आयोग ने राज्यों से संदिग्ध विदेशी नागरिकों का अलग-अलग आंकड़ा जुटाने के लिए नहीं कहा था। आयोग के पास भी इस संबंध में न तो संयुक्त आंकड़े हैं और न ही राज्यवार डेटा।

अधिकारी के मुताबिक, ऐसे मामले सामने आने पर उन्हें ASDDO में ‘अन्य’ श्रेणी के तहत रखा गया। हालांकि, चुनाव आयोग ने राज्यों से इन मामलों का अलग विवरण देने को नहीं कहा था।

बिहार में SIR शुरू करते समय आयोग ने क्या कहा था? चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने की घोषणा की थी। उस समय जारी प्रेस नोट में आयोग ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और उसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कई वजहें गिनाई थीं।

इनमें तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बार-बार होने वाला पलायन, मतदान के योग्य होने वाले नए युवा मतदाता, मृत्यु की सूचना दर्ज नहीं होना और अवैध विदेशी प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होना शामिल था।