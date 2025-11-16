बंगाल में चल रहा SIR, महिला सेक्स वर्कर्स की मांग- हमारे नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ो

संक्षेप: समिति की सचिव बिशाखा लस्कर ने सरकार से सेक्स वर्कर्स के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सेक्स वर्कर्स अपने परिवारों से संपर्क में नहीं हैं, क्योंकि वे वर्षों पहले घर छोड़ चुकी हैं।

कोलकाता के सोनागाछी में सेक्स वर्कर्स ने SIR के दौरान सरकार से अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। कई सेक्स वर्कर्स को दस्तावेजों की कमी के कारण बाहर रह जाने का डर है, क्योंकि कुछ का अपने माता-पिता या मूल घरों से कोई संपर्क नहीं है। सेक्स वर्कर्स के लिए काम करने वाले NGO ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखित अपील सौंपी है, जिसमें सोनागाछी के अंदर स्पेशल सत्यापन कैंप लगाने की मांग की गई है। वे मौके पर ही स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप चलाने की मांग रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

समिति की सचिव बिशाखा लस्कर ने सरकार से सेक्स वर्कर्स के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सेक्स वर्कर्स अपने परिवारों से संपर्क में नहीं हैं, क्योंकि वे वर्षों पहले घर छोड़ चुकी हैं। उन्होंने कहा, 'सेक्स वर्कर्स को एसआईआर में समस्या आ रही है क्योंकि हर किसी के पास दस्तावेज नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई ने घर छोड़ दिया है और परिवारों से कोई संबंध नहीं है। हमारी मांग है कि सेक्स वर्कर्स के नाम उनके पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर शामिल किए जाएं, तो अच्छा होगा।'