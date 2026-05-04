भाजपा की आंधी, TMC रह गई आधी; SIR में जहां कटा वोट, उन सीटों पर कैसे पलटा गेम

बंगाल में SIR के प्रभावों पर गौर करें तो 94 ऐसी सीटें हैं, जहां 10 फीसदी से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इनमें से 54 पर भाजपा आगे चल रही है, जबकि 36 पर टीएमसी आगे चल रही है। 2021 की तुलना में टीएमसी की सीटें आधी होती दिख रही हैं।

SIR Impact on West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों/नतीजों में साफ हो गया है कि राज्य में भाजपा की प्रचंड जीत होने जा रही है। 4 बजे तक के ताजा रुझानों और नतीजों के मुताबिक, भाजपा 191 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस 95 सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। इन चुनावी रुझानों के बीच यह चर्चा भी जोर मार रही है कि जिन सीटों पर करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम कटे, वहां इसका क्या असर पड़ा है। बता दें कि बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने लंबी कवायद और कानूनी लड़ाइयों के बाद मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा किया था और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया था, जिसमें करीब 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए थे। इसका सबसे ज्यादा असर मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों पर देखने को मिला।

आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 94 ऐसी विधानसभा सीटें हैं, जहां SIR प्रक्रिया में 2021 की तुलना में 10 फीसदी से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। अब इसके प्रभावों पर गौर करें तो इन 94 सीटों में से 54 पर भाजपा आगे चल रही है, जबकि 36 पर टीएमसी आगे चल रही है। 2021 की तुलना में टीएमसी की सीटें आधी होती दिख रही हैं, जबकि भाजपा को SIR का जबरदस्त फायदा मिलता दिख रहा है। 2021 में इन 94 सीटों में से सिर्फ 22 पर बाजपा जीती थी जो अब ढाई गुना बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि, कांग्रेस को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है

SIR के बाद भाजपा का स्ट्राइक रेट इसके अलावा आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि SIR का भाजपा को जबरदस्त लाभ हुआ है, भले ही 5000 वोटर्स के नाम हटाए गए हों या 25000 वोटर के नाम हटाए गए हों। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5000 से कम नाम डिलीट किए जाने वाले कुल 13 विधानसभा सीटों में 12 पर भाजपा आगे है जबकि सिर्फ एक पर टीएमसी लीड कर रही है। ऐसी सीटों पर भाजपा का स्ट्राइक रेट 92 फीसदी है। इसी तरह 5000 से 15000 नाम काटे जाने वाली कुल 64 सीटें हैं। इनमें से 46 पर भाजपा और 17 पर टीएमसी आगे चल रही है। यानी स्ट्राइक रेट 72 फीसदी है। इसी तरह 15000 से 25000 वोटरर्स के नाम डिलीट होने वाली कुल 69 विधानसभा सीटों पर भी भाजपा को बढ़त मिली है। इनमें 44 सीटों पर बाजपा जबकि 23 पर टीएमसी की लीड है। यहां स्ट्राइक रेट 63 फीसदी है।

एक सीट पर कांग्रेस को भी फायदा इसके अलावा 25000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जाने वाली सीटों पर सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। ऐसी 147 असेंबली सीटों में से 88 पर भाजपा तो 59 पर टीएमसी को लीड मिली हुई है। इसका स्ट्राइक रेट 59 फीसदी है। यानी SIR प्रभावित सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन आगे चल रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मालतीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार मौसम नूर आगे चल रही हैं। और पार्टी दो अन्य विधानसभा सीटों पर भी आगे है। टीवी चैनलों के शुरुआती रुझानों से यह जानकारी मिली है। जनवरी में नूर ने तृणमूल कांग्रेस में कुछ समय बिताने के बाद पुन: कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। खबरों के अनुसार, मालदा जिले की छह विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगे है, जबकि तृणमूल को चार सीटों पर बढ़त हासिल है। मालदा उन जिलों में शामिल है जहां एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक नाम हटाए गए।