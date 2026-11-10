सर, मैं आपकी जाति का... जब स्मगलर का आया फोन; तुकाराम मुंढे ने खोला 2007 का वो राज

महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने अपनी पहली पोस्टिंग की एक पुरानी घटना बताई। इसमें एक स्मगलर ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जाति का सहारा लेने की कोशिश की थी।

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने अपनी पहली पोस्टिंग की एक पुरानी लेकिन चौंकाने वाली घटना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 2005 बैच के IAS अधिकारी मुंढे उस समय 2007 में नांदेड़ जिले के देगलुर में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर थे। यह घटना सरकारी राशन की अनाज तस्करी को लेकर हुई थी और इसमें एक स्मगलर ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जाति का सहारा लेने की कोशिश की थी। लोकसत्ता और TV9 मराठी को दिए इंटरव्यू में मुंढे ने कहा कि यह उनके करियर का वो पहला बड़ा अनुभव था, जब किसी ने सीधे उनसे संपर्क कर जाति कार्ड खेलने की कोशिश की।

बातचीत के दौरान मुंढे ने बताया कि उन्हें सोर्स से जानकारी मिली थी कि गरीबों के लिए सरकार की सस्ती (सब्सिडी वाली) गेहूं और चावल की बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है। सूचना के मुताबिक, राशन की दुकानों से अनाज उठाकर बड़े ट्रकों में भरकर उसे बाहर भेजा जा रहा था। सूचना मिलते ही मुंढे ने तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने अपने ड्राइवर और स्थानीय तलाठी (राजस्व अधिकारी) को साथ लिया और पूरी रात जागकर निगरानी में बिताई। देगलुर के आसपास के रास्तों पर घंटों तक नजर रखी गई। आखिरकार सुबह होने से पहले एक बड़ा ट्रक पकड़ा गया, जो सरकारी सब्सिडी वाला गेहूं और चावल लेकर जा रहा था। ट्रक को मौके पर ही जब्त कर सीधे प्रशासनिक ऑफिस ले जाया गया।

फिर आया कॉल उन्होंने आगे बताया कि अगली सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने साफ शब्दों में कहा कि सर, मैं आपकी जाति का हूं... आपने जो ट्रक जब्त किया है, वह मेरा है। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपका आदमी हूं। मुंढे के मुताबिक, यह पहली बार था जब किसी ने इतनी सीधे-सीधे तरीके से जाति का नाम लेकर उनसे पक्षपात की उम्मीद जताई।

नियमों और जवाबदेही का सख्ती से पालन करने के लिए जाने जाने वाले मुंढे ने इस कोशिश को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने फोन पर ही साफ कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मुझे फोन किया है, तो अब सीधे मेरे ऑफिस में मेरे सामने आओ। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी क्या 'मदद' कर सकता हूं। मुंढे ने बाद में बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से जाति के बंटवारे में विश्वास नहीं रखते और न ही उसे अपने काम या फैसलों पर हावी होने देते हैं। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में जाति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। फोन करने वाला व्यक्ति मुंढे के सख्त और सीधे रवैये से घबरा गया। उसने बिना कुछ और कहे तुरंत फोन काट दिया।