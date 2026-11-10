सर, मैं आपकी जाति का... जब स्मगलर का आया फोन; तुकाराम मुंढे ने खोला 2007 का वो राज
महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने अपनी पहली पोस्टिंग की एक पुरानी घटना बताई। इसमें एक स्मगलर ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जाति का सहारा लेने की कोशिश की थी।
महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने अपनी पहली पोस्टिंग की एक पुरानी लेकिन चौंकाने वाली घटना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 2005 बैच के IAS अधिकारी मुंढे उस समय 2007 में नांदेड़ जिले के देगलुर में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर थे। यह घटना सरकारी राशन की अनाज तस्करी को लेकर हुई थी और इसमें एक स्मगलर ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जाति का सहारा लेने की कोशिश की थी। लोकसत्ता और TV9 मराठी को दिए इंटरव्यू में मुंढे ने कहा कि यह उनके करियर का वो पहला बड़ा अनुभव था, जब किसी ने सीधे उनसे संपर्क कर जाति कार्ड खेलने की कोशिश की।
बातचीत के दौरान मुंढे ने बताया कि उन्हें सोर्स से जानकारी मिली थी कि गरीबों के लिए सरकार की सस्ती (सब्सिडी वाली) गेहूं और चावल की बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है। सूचना के मुताबिक, राशन की दुकानों से अनाज उठाकर बड़े ट्रकों में भरकर उसे बाहर भेजा जा रहा था। सूचना मिलते ही मुंढे ने तुरंत कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने अपने ड्राइवर और स्थानीय तलाठी (राजस्व अधिकारी) को साथ लिया और पूरी रात जागकर निगरानी में बिताई। देगलुर के आसपास के रास्तों पर घंटों तक नजर रखी गई। आखिरकार सुबह होने से पहले एक बड़ा ट्रक पकड़ा गया, जो सरकारी सब्सिडी वाला गेहूं और चावल लेकर जा रहा था। ट्रक को मौके पर ही जब्त कर सीधे प्रशासनिक ऑफिस ले जाया गया।
फिर आया कॉल
उन्होंने आगे बताया कि अगली सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने साफ शब्दों में कहा कि सर, मैं आपकी जाति का हूं... आपने जो ट्रक जब्त किया है, वह मेरा है। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपका आदमी हूं। मुंढे के मुताबिक, यह पहली बार था जब किसी ने इतनी सीधे-सीधे तरीके से जाति का नाम लेकर उनसे पक्षपात की उम्मीद जताई।
नियमों और जवाबदेही का सख्ती से पालन करने के लिए जाने जाने वाले मुंढे ने इस कोशिश को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने फोन पर ही साफ कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुमने मुझे फोन किया है, तो अब सीधे मेरे ऑफिस में मेरे सामने आओ। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी क्या 'मदद' कर सकता हूं। मुंढे ने बाद में बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से जाति के बंटवारे में विश्वास नहीं रखते और न ही उसे अपने काम या फैसलों पर हावी होने देते हैं। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में जाति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। फोन करने वाला व्यक्ति मुंढे के सख्त और सीधे रवैये से घबरा गया। उसने बिना कुछ और कहे तुरंत फोन काट दिया।
और फिर ऐक्शन
फोन कटने के बाद मुंढे और उनकी टीम ने कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत (FIR) दर्ज कराई और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रक जब्त रहा और तस्करी के मामले में आगे की जांच हुई। मुंढे ने इंटरव्यू में साफ कहा कि उनके 21 साल के लंबे करियर में यह पहली और आखिरी बार था जब किसी ने जाति का नाम लेकर सीधे उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने इस घटना को अपने लिए एक सबक भी बताया कि ईमानदारी और नियमों के साथ काम करने पर ऐसे दबाव आते हैं, लेकिन उनसे समझौता नहीं करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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