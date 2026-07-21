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'सर CJP के साथ मीटिंग कैसी रही?' सवाल सुन जेपी नड्डा ने क्या दिया रिप्लाई

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोमवार को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि, अब तक साफ नहीं हो सका है कि सरकार किसी मांग पर सहमत हुई है या नहीं।

'सर CJP के साथ मीटिंग कैसी रही?' सवाल सुन जेपी नड्डा ने क्या दिया रिप्लाई

स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी से मुलाकात की थी। अब उन्होंने इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया भी दी है। इससे पहले सीजेपी ने कहा था कि मुलाकात में 'टाइम वेस्ट' हुआ है और कुछ आश्वासन नहीं मिला। राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर दूसरे दिन मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी है, लेकिन संसद मार्च के अगले चरण पर अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

मंगलवार को जब नड्डा NDA के संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे, तो पत्रकारों ने एक दिन पहले ही हुई मीटिंग को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल किया गया कि 'सर सीजेपी से मुलाकात कैसी रही?' इसपर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 'ठीक रही हमेशा ठीक रहती है।' हालांकि, अब तक स्पष्ट नहीं है कि सरकार की तरफ से सीजेपी की मांगों को माना गया है या नहीं।

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आश्वासन का भरोसा

नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और आश्वासन दिया कि सरकार का नेतृत्व उनकी मांगों पर आंतरिक चर्चा करेगा। CJP ने बताया है कि यह आश्वासन तब मिला जब उसके प्रवक्ताओं आशुतोष रांका और सौरभ दास ने मंत्री नड्डा से उनके आवास पर दो घंटे के भीतर दो बार मुलाकात की। नड्डा ने सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनसे बातचीत की।

CJP के प्रतिनिधियों ने उन्हें अपनी मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी। रांका ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, 'हमें केवल इतना आश्वासन मिला है कि वह शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और चर्चा के निष्कर्ष से हमें अवगत कराएंगे।'

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बैठक के बाद क्या बोले नड्डा

नड्डा ने एक बयान में कहा कि उनके द्वारा सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिए जाने के बाद उनके साथ बातचीत 11 बजकर 50 मिनट से ही जारी थी। नड्डा ने कहा, 'बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ शुरुआती मौखिक चर्चा विस्तार से हुई और उन्होंने शाम करीब चार बजे मुझे एक लिखित ज्ञापन सौंपा।'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया। बैठक के बाद दास ने कहा, 'मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर उचित स्तर पर चर्चा करेंगे। हालांकि, अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी मांग पूरी होने तक चैन से नहीं बैठेंगे।'

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धर्मेंद्र प्रधान से मिले अमित शाह

दबाव का सामना कर रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोपहर में संसद भवन स्थित केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी।

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लेखक के बारे में

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निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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