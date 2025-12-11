6 राज्यों में SIR की डेडलाइन बढ़ी, ममता बोलीं- एक भी वोटर का नाम कटा तो धरना; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप: SIR के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ा दी गई। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने SIR पर तीखा हमला बोला है।

SIR के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ा दी गई। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने SIR पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम काटा गया तो वे धरने पर बैठेंगी। इस दौरान सीएम ममता ने दावा किया कि उन्होंने अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। इधर गोवा नाइटक्लब आग कांड में दिल्ली कोर्ट ने मालिक लूथरा बंधुओं की ट्रांजिट जमानत याचिका खारिज कर दी है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

उत्तर प्रदेश समेत छह राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई गई चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने संशोधित SIR का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। कई राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) ने आयोग से 11 दिसंबर को खत्म हो रही SIR की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की थी। उनकी मांग पर गुरुवार को चुनाव आयोग ने समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया। इससे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के मतदाताओं को राहत मिली है। पढ़ें पूरी खबर...

SIR पर भड़कीं ममता बनर्जी, धरने पर बैठने की चेतावनी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि अगर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान एक भी योग्य मतदाता का नाम काटा गया तो वह धरने पर बैठेंगी। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने खुद भी SIR फॉर्म नहीं भरा है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्या दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ती है? पढ़ें पूरी खबर...

संसद में TMC सांसद ई-सिगरेट पी रहे; अनुराग ठाकुर का आरोप संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कई दिनों से TMC सांसद सदन के अंदर बैठकर ई-सिगरेट पी रहे हैं। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हमें संसदीय परंपराओं और नियमों का पालन करना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा मामला मेरे संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...

गोवा नाइटक्लब मालिक लूथरा बंधुओं को दिल्ली कोर्ट से झटका गोवा के चर्चित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को दिल्ली की एक अदालत ने बड़ा झटका दिया है। पिछले हफ्ते इस नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों भाइयों ने थाईलैंड से दिल्ली लौटने पर तुरंत गिरफ्तारी से बचने के लिए चार हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। पढ़ें पूरी खबर...