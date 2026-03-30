CEC को हटाने के प्रस्ताव पर सिंधवी का राज्यसभा में सवाल, उपसभापति हरिवंश का जवाब- ‘देखूंगा’

राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव की स्थिति को लेकर सवाल उठाया। इस पर पर उपसभापति हरिवंश ने जवाब देते हुए कहा कि मैं देखूंगा।

राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव की स्थिति को लेकर सवाल उठाया। दोपहर के भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सिंघवी ने उपसभापति हरिवंश से पूछा कि विपक्षी दलों द्वारा सीईसी को हटाने के लिए सौंपे गए प्रस्ताव पर सभापति की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

इस दौरान सिंघवी ने सदन को बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का नोटिस 12 मार्च को दिया गया था, यानी अब 19 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि माननीय सभापति ने सदन को यह नहीं बताया है कि प्रस्ताव स्वीकार किया गया है या नहीं, या यह अभी विचाराधीन है। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सिंधवी के सवाल पर उपसभापति हरिवंश ने जवाब देते हुए कहा कि 'मैं देखूंगा।'

गौरतलब है कि विपक्षी सांसदों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नोटिस जमा किए थे। इसमें लोकसभा के 130 सदस्यों और राज्यसभा के 63 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इन हस्ताक्षरकर्ताओं में आम आदमी पार्टी (AAP) और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सभी घटक दलों के सांसद शामिल हैं।

विपक्षी दलों ने सीईसी पर कई मौकों पर सत्तारूढ़ भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है, खासकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मामले में। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त केंद्र में सत्तारूढ़ दल की मदद कर रहे हैं।

टीएमसी ने भी शुक्रवार को उठाया था सवाल इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शुक्रवार को सवाल किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह 'निष्क्रियता' सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच 'गुप्त समझौते' को दर्शाती है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि विपक्षी दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ दायर नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे संसदीय लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। आप नोटिस को लेकर अनिश्चितकाल तक बैठे नहीं रह सकते और इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते।