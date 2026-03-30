CEC को हटाने के प्रस्ताव पर सिंधवी का राज्यसभा में सवाल, उपसभापति हरिवंश का जवाब- ‘देखूंगा’
राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव की स्थिति को लेकर सवाल उठाया। इस पर पर उपसभापति हरिवंश ने जवाब देते हुए कहा कि मैं देखूंगा।
राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव की स्थिति को लेकर सवाल उठाया। दोपहर के भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सिंघवी ने उपसभापति हरिवंश से पूछा कि विपक्षी दलों द्वारा सीईसी को हटाने के लिए सौंपे गए प्रस्ताव पर सभापति की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
इस दौरान सिंघवी ने सदन को बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का नोटिस 12 मार्च को दिया गया था, यानी अब 19 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि माननीय सभापति ने सदन को यह नहीं बताया है कि प्रस्ताव स्वीकार किया गया है या नहीं, या यह अभी विचाराधीन है। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सिंधवी के सवाल पर उपसभापति हरिवंश ने जवाब देते हुए कहा कि 'मैं देखूंगा।'
गौरतलब है कि विपक्षी सांसदों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नोटिस जमा किए थे। इसमें लोकसभा के 130 सदस्यों और राज्यसभा के 63 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। इन हस्ताक्षरकर्ताओं में आम आदमी पार्टी (AAP) और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सभी घटक दलों के सांसद शामिल हैं।
विपक्षी दलों ने सीईसी पर कई मौकों पर सत्तारूढ़ भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है, खासकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मामले में। विपक्ष का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त केंद्र में सत्तारूढ़ दल की मदद कर रहे हैं।
टीएमसी ने भी शुक्रवार को उठाया था सवाल
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शुक्रवार को सवाल किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह 'निष्क्रियता' सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच 'गुप्त समझौते' को दर्शाती है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि विपक्षी दलों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ दायर नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे संसदीय लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। आप नोटिस को लेकर अनिश्चितकाल तक बैठे नहीं रह सकते और इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते।
उन्होंने पूछा कि इससे यह बात फिर से साबित हो जाती है कि भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच एक गुप्त समझौता है। हमने 12 मार्च को दोनों सदनों में नोटिस सौंपा था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या वे (बजट) सत्र के समाप्त होने और विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं?
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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