सिंगर जुबिन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं करेंगे सार्वजनिक, क्योंकि... ऐसा क्यों बोले हिमंत सरमा

गायक जुबिन की पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अदालती कार्यवाही में बाधा आ सकती है, लेकिन अगर कोई इसे देखना चाहता है, तो मैं सीआईडी ​​को इसके बारे में बताऊंगा और वे जाकर इसे देख सकते हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि दिवंगत सिंगर जुबिन गर्ग की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी क्योंकि इससे अदालती कार्यवाही में बाधा आ सकती है, लेकिन रिपोर्ट देखने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ने के लिए पूर्व अनुमति के साथ अपराध जांच विभाग (सीआईडी) कार्यालय जा सकता है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जुबिन गर्ग के अंतिम समय में सिंगापुर में नौका पर उनके साथ मौजूद लोगों की वापसी पूरी तरह से उन पर निर्भर करेगी, लेकिन यदि वे छह अक्टूबर की समय सीमा के भीतर एसआईटी जांच के लिए नहीं आते हैं तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।

सरमा ने कोकराझार में एक कार्यक्रम से इतर कहा, ‘‘उनकी वापसी पूरी तरह से उन पर निर्भर करेगी। असम सरकार उन्हें सिंगापुर से वापस नहीं ला सकती, लेकिन हम उनके माता-पिता से बात कर सकते हैं ताकि वे उन्हें जांच के लिए वापस आने को कह सकें।’’ उन्होंने कहा कि छह अक्टूबर की समय सीमा उन सभी लोगों के लिए पहले ही तय कर दी गई है जो जुबिन के अंतिम क्षणों में सिंगापुर में थे, जहां समुद्र में तैरते समय उनकी मौत हो गई थी। सरमा ने कहा, ‘‘यदि वे सोमवार तक वापस नहीं आते हैं, तो हमें कड़े कदम उठाने होंगे। हमें उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के जरिये वापस लाना होगा।’’ मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि जब तक नौका में गायक के साथ मौजूद लोग जांच एजेंसी के समक्ष अपना बयान दर्ज नहीं कराते, तब तक जांच पूरी नहीं हो सकती।

इस बीच, एक चिकित्सक ने लतासिल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें गर्ग की मौत में ‘असम एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर’ के 11 सदस्यों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। गायक की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने ‘असम एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर’ के 11 सदस्यों में से आठ को छह अक्टूबर तक पेश होने के लिए पहले ही समन जारी कर दिया है। तन्मय फुकन, अभिमन्यु तालुकदार, देबज्योति हजारिका, रूपकमल कलिता, भास्कर दत्ता, सिद्धार्थ बोरा, परीक्षित शर्मा और वाजेद अहमद को समन जारी किया गया है।